Експерти назвали причини, чому ви маєте висадити чорнобривці на клумбах

Чорнобривці – популярні квіти для вирощування в саду та на прибудинкових клумбах. Вони милують око завдяки своїм різнокольоровим пелюсткам. До того ж ці квіти прості у догляді.

Окрім краси, чорнобривці можуть допомогти залучити запилювачів у ваш сад, захистити від шкідників і навіть вирощуються для використання у кулінарії. Чорнобривці процвітають у багатьох кліматичних умовах. Ці рослини можна вирощувати як короткоживучі багаторічники в тропіках або як однорічники в більш холодному північному кліматі, пише Better Homes & Gardens.

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На подив більшості людей, квіти чорнобривців їстівні. Незалежно від того, чи використовуються вони у свіжому, сушеному або настояному вигляді в різних напоях, чорнобривці мають різноманітне застосування на кухні. Пелюстки з високим вмістом каротиноїдів, таких як лютеїн, також використовуються для створення натуральних харчових барвників теплого золотисто-жовтого кольору, які використовуються для всіх видів їжі, напоїв і кормів для тварин.

Відомий як pericón іспанською або мексиканський естрагон англійською, Tagetes lucida надає стравам анісовий смак і іноді використовується як замінник французького естрагону. З цього виду чорнобривців, як і з інших, також готують ароматний трав’яний чай.

Якщо ви все-таки вирішите спробувати свої сили в зборі та споживанні власних квітів чорнобривців, важливо починати їх із насіння, а не купувати рослини в розпліднику. Не рекомендується вживати в їжу чорнобривці, вирощені в розсадниках, оскільки їх часто обробляють пестицидами, не дозволеними для споживання людиною.

Користь чорнобривців для інших рослин

Чорнобривці давно використовуються як рослини-супутники для різноманітних їстівних культур. Чорнобривці особливо корисно вирощувати навколо помідорів і картоплі, щоб уникнути крихітних підземних червоподібних істот, які називаються нематодами. Відомо, що чорнобривці виробляють різні токсини зі свого кореня, які відлякують шкідників та можуть природним чином захистити чутливі рослини, якщо їх висаджувати разом.

Однак слід зазначити, що чорнобривці також виробляють сполуки зі свого кореня, які пригнічують бактерії. Ці хімічні речовини можуть мати негативний вплив на бобові, такі як квасоля та горох, які покладаються на бактерії у своїх коренях для перероблювання атмосферного азоту. Щоб уникнути цієї проблеми, відокремте в саду бобові від чорнобривців.

Чорнобривці є фаворитами багатьох типів запилювачів, включаючи бджіл, метеликів, метеликів. У той час як багато сортів чорнобривців забезпечать принаймні трохи нектару та пилку, вибирати одноквіткові види краще, оскільки вони мають менше пелюсток, які заважають.

Коли та як садити чорнобривці

Для досягнення ультрараннього цвітіння на садових клумбах необхідно правильно розрахувати строки посіву насіння на розсаду. Враховуючи два способи вирощування - посів насіння безпосередньо у відкритий грунт та отримання розсади для пересадки, діє кілька правил.

Посів насіння чорнобривців у відкритий грунт проводять у травні, з урахуванням того, що рослина потребує тепла для проростання, а сходи з'являються після загрози поворотних заморозків.

Термін зберігання насіння чорнобривців до двох років. У травні, при посіві насіння у відкритий грунт, цвітіння очікується в середині липня, якщо посів проводиться 15 травня.

Для отримання розсади і раннього цвітіння, насіння чорнобривців можна сіяти вже в лютому. Це дозволить отримати готові саджанці для пересадки на грядку в квітні, коли зазвичай вони вже мають бути висаджені.

Рослини чорнобривців - невибагливі, але для максимального розвитку потребують регулярного поливу, видалення відцвілих суцвіть, а також вчасного проріджування і пікіровки розсади.

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