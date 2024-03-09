Експерти назвали найкращі сорти буряка для багряного борщу

Вибір правильного сорту буряків для вашого городу може визначити смак вашого улюбленого борщу. При виборі буряків для посадки більше уваги треба приділяти опису на пакетику з насінням та віддавати перевагу бурякам без грубих волокон

Ось три найкращі сорти, які забезпечать вам насичений червоний колір і відмінний смак вашій страві.

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1. Сорт "Богема": Соковита та ніжна м'якоть робить цей сорт ідеальним для борщу. Темно-бордові плоди дозрівають швидко, всього за 70-80 днів після появи сходів. Смакові якості вражають, а лежкість у цих коренеплодах надзвичайно висока.

2. Сорт "Детройт": Найвідоміший і найпопулярніший сорт буряків, який гарантує насичений темно-червоний колір вашому борщу. Коренеплоди дозрівають протягом 110-115 днів, а їх багатство дає можливість зібрати до 7 кілограмів з грядки.

3. Сорт "Єгипетська пласка": Цей сорт буряків славиться своїм смачним сортам і насиченим червоним кольором. Плоди, які мають еліптичну форму, набирають у масі до 550 грамів. Цей сорт також відзначається стійкістю до посухи, що робить його популярним серед дачників.

Вибравши один з цих сортів для свого городу, ви будете мати великий запас смачних і насичених буряків для приготування вашого улюбленого багряного борщу.

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