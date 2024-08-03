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Експерти дали дві поради, як омолодити орхідею та отримати приголомшливі квіти

Анастасія Крищук

Експерти дали дві поради, як омолодити орхідею та отримати приголомшливі квіти
Як омолодити орхідею та отримати приголомшливі квіти

Орхідеї можуть створити проблеми навіть досвідченим садівникам. Ці рослини відомі гарними квітами та примхливістю у догляді.

Однак за правильного догляду орхідеї можуть давати приголомшливе цвітіння з року в рік. Про це повідомляє Express.co.uk.

Коли орхідея закінчує цвісти, рослині потрібні спеціальні заходи, щоб стимулювати новий ріст. Існує два методи.

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Перший передбачає повне видалення квіткового колоса, зрізавши його до основи. Крім того, садівники можуть обрізати колос трохи вище вузла – невеликих горбків збоку рослини – щоб викликати свіжий ріст і майбутнє цвітіння.

З орхідеями потрібно поводитися обережно, щоб сприяти повторному цвітінню. Більшість людей надмірно поливають, удобрюють і забезпечують надмірний догляд.

Щоб виправити це, варто зменшити кількість води та добрив і дозволити рослині відчувати більш низькі температури вночі. Цей баланс допомагає стимулювати природний цикл цвітіння орхідеї. Орхідеї можуть повторно цвісти кожні 8-12 місяців за належного догляду.

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