Експерт розповів, як вивести плями після Нового року з дивану

До Нового року залишилося декілька годин, тому всі готуються до святкування. Святкова вечеря може включати чимало страв та напоїв.

Серед них деякі залишають стійкі плями, які потім важко видалити з дивану. Розен Делчев, фахівець з прибирання Fantastic Services, дав поради щодо того, як боротися з найскладнішими плямами, повідомляє Express.co.uk.

Червоне вино

Промокніть пляму чистою тканиною, щоб увібрати зайву рідину. Обов’язково змішайте розчин рівних частин води та білого оцту. Продовжуйте обережно протирати пляму розчином чистою тканиною. Після цього промийте водою і витріть насухо.

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Фруктові соки

Промокніть пляму чистою тканиною. Змішайте розчин води та білого оцту. Обережно промокніть пляму миючим розчином, потім промийте чистою водою та витріть насухо.

Підлива

Зайву підливу потрібно зіскребти ложкою. Змішайте розчин теплої води та мильного засобу. Обережно промокніть пляму розчином, потім прополощіть і витріть насухо.

Журавлинний соус

Видаліть надлишки соусу та промокніть пляму. Змішайте розчин води та аміаку. Промокніть пляму, потім промийте й витріть насухо.

Десерт

Зішкребіть надлишки ложкою. Змішайте розчин теплої води і мильного засобу. Обережно промокніть пляму, потім прополощіть і витріть насухо.

Нагадаємо, що багато людей прагнуть прати одяг при низьких температурах, щоб заощадити воду та електроенергію. Однак експерти попереджають, що це може бути шкідливо для здоров'я.

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