Експерт показав зачіски, які з 40-річної жінки зроблять 20-річну дівчину (фото)

Гарна зачіска може творити чудеса з зовнішністю. Деякі стрижки можуть зробити вас на 20 років молодшими.

Експерти з волосся поділилися трьома модними стрижками, які жінки старше 40 років можуть спробувати, щоб приховати проблеми з волоссям, пов'язані з віком, і підкреслити свої найкращі риси.

1. Стрижка піксі з проділом збоку:

Коротка стрижка завжди є хорошою ідеєю для зрілих жінок. Піксі привертає увагу до вашого обличчя та вилиць, роблячи вас молодшою. Шари приховують рідкісні ділянки волосся. Проділ набік додає легкості та повітряності.

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2. Багатошаровий хвилястий боб із тонким чубчиком:

Ідеально підходить для хвилястого або кучерявого волосся. Легко доглядати. Шари додають об’єм і рух. Чубчик приховує витончення волосся на маківці. Підкреслює риси обличчя.

3. Асиметричний боб:

Додає об’єму тонкому волоссю. Створює молодий вигляд. Видаляє пошкоджені кінчики. Підходить для тих, хто хоче зберегти довжину.

Окрім стрижки, важливо також правильно підібрати колір волосся. Сиве волосся може зробити вас візуально старшою, тому рекомендується зафарбовувати його або використовувати тонуючі засоби.

Зверніться до досвідченого перукаря, який допоможе вам підібрати стрижку та колір волосся, які підкреслять вашу красу і зроблять вас молодшою.

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