Експерт із садівництва назвав два прості кроки для густого газону

Березень – час розпочати весняний догляд за газоном, а експерт у галузі газонів Тімоті Грін поділився деякими цінними порадами щодо того, як зробити ваш газон густим і здоровим.

Грін зауважив, що регулярне підживлення є ключем до густого і здорового газону. Він наголошує, що це допоможе зробити ваш газон рівнішим і більш живим. Для цього слід видалити бур’яни та мох, вирівняти ґрунт і застосувати добриво.

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Садівники повинні уважно вибирати насіння для свого газону, залежно від умов місцевості та планування використання газону. Грін зауважує, що правильний вибір насіння може зайняти час, але він вважає, що це варте зусиль.

Щодо частоти поливу, експерт радить слідкувати за тим, щоб газон був рівномірно зволоженим, особливо в періоди спеки. Він рекомендує поливати газон після того, як верхній шар засохне на глибині 2-3 см.

Загалом, правильний догляд за газоном у березні може підготувати його до успішного і здорового сезону росту. Слід дотримуватися порад експерта та регулярно перевіряти стан газону для забезпечення його оптимального здоров'я і вигляду.

Ось ще кілька порад експерта:

Регулярно косіть газон.

Не косіть траву занадто коротко.

Поливайте газон рано вранці або ввечері.

Не ходіть по газону, коли він мокрий.

Захищайте газон від шкідників і хвороб.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно доглядати за газоном.

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