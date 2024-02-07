Як посіяти газон, щоб був, як з картинки: корисні поради

Густий, зелений газон – це справжня окраса будь-якої присадибної ділянки. Проте, щоб виростити справжній трав'яний килим, потрібні знання та зусилля. Дотримуючись наших порад, ви зможете створити газон, який буде тішити вас протягом багатьох років.

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Про це пише prostoway.

Вибір місця:

Газон потребує багато сонячного світла. Виберіть ділянку, яка протягом дня знаходиться під прямими сонячними променями мінімум 6 годин.

Площа для газону має бути максимально рівною. Уникайте ділянок з ямами та горбками.

Переконайтеся, що ґрунт на вашій ділянці підходить для росту трави. Найкраще підходять пухкі,дреновані ґрунти з нейтральною кислотністю.

Підготовка ґрунту:

Ретельно перекопайте землю на глибину 20-30 см, щоб розбити грудки та покращити дренаж. Видаліть з ґрунту всі бур'яни, каміння та інші сторонні предмети. Розрівняйте ґрунт граблями та утрамбуйте його катком або товстою дошкою. За тиждень до посіву внесіть в ґрунт комплексні добрива, які допоможуть траві краще рости.

Посів насіння:

Найкращий час для посіву газону – з травня по вересень, коли ґрунт прогрітий до 10-12°C. Дотримуйтесь інструкції на упаковці з насінням, щоб забезпечити оптимальну густоту травостою. Рівномірно розкидайте насіння по ділянці вручну або за допомогою сівалки.Злегка загорніть насіння граблями в ґрунт на 1-2 см. Утрамбуйте ґрунт катком або дошкою, щоб забезпечити контакт насіння з землею.

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Догляд за посівами:

Регулярно поливайте газон,щоб ґрунт завжди був злегка вологим. Вносьте добрива для газону згідно з інструкцією, щоб забезпечити трави необхідними поживними речовинами. Коли трава виросте до 10-12 см, проведіть перший скос,залишаючи висоту трави 5-6 см.

Захист газону:

Регулярно прополюйте бур'яни, щоб вони не витісняли траву. При виявленні шкідників або хвороб вживайте відповідних заходів для їхнього захисту.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете виростити красивий та здоровий газон, який буде радувати вас протягом багатьох років.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно доглядати за газоном.

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