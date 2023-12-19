Експерт з опалення пояснив, що значать цифри на регуляторі на батареї та як їх правильно виставити

Багато систем опалення обладнано циліндричними регуляторами збоку від радіаторів, які часто пронумеровані. Експерти з опалення поділилися, що насправді означають цифри на радіаторах і як їх правильне використання може заощадити гроші.

Технічні радіатори є звичайними для сучасних радіаторів, і вони працюють, обмежуючи кількість гарячої води, що протікає у них. Про це повідомляє Express.co.uk.

Люди припускають, що цифри відповідають тому, наскільки теплим ви хочете отримати радіатор. Але насправді вони працюють, реагуючи на температуру приміщення, в якому вони знаходяться.

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Коли кімната досягає необхідної температури, встановленої на клапані, вони обмежують кількість гарячої води, що надходить у радіатори, і це не дозволяє їм нагріватися. Нуль означає, що радіатор вимкнено, а решта приблизно піднімаються з кроком у п’ять градусів.

Винятком є ​​символ сніжинки, який має приблизно сім градусів. 1 = 10 градусів, і так далі.

У рідко використовуваних вільних кімнатах не потрібно встановлювати радіатори на п’ять. У вітальні можна встановити двійку або трійку, що дозволить простору нагріватися до комфортної температури.

Нагадаємо, ми підготували декілька способів, які допоможуть вам зігрітися, якщо в домі немає центрального опалення.

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