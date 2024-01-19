Експерт пояснив, чому не варто лишати опалення увімкненим весь день

Чимало людей намагаються економити на опаленні взимку через високі ціни у платіжках. Зокрема, дехто вважає доцільним не тримати опалення увімкненим упродовж всього дня.

Експерти пояснили, чи краще залишати опалення постійно включеним на низькій температурі чи вмикати опалення лише тоді, коли це потрібно. Про це повідомляє Express.co.uk.

За словами фахівців, ідея про те, що, якщо опалення ввімкнено цілий день, це дозволить заощадити гроші, є міфом. Найкращий спосіб заощадити гроші на рахунках за опалення – використовувати котел лише тоді, коли він потрібен.

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Використовуючи котел лише тоді, коли потрібна тепла вода чи опалення, можна мінімізувати енергію, яку споживає котел. Спалювання палива з постійною швидкістю призведе не тільки до безперервного використання енергії, але й до її втрат.

Окрім цього, близько 70% тепла у домі може бути втрачено через щілини навколо дверей, даху та підлоги. Тому люди, які постійно залишають котел увімкненим, мають більшу ймовірність відчути значні втрати енергії та збільшення рахунків.

Більшість котлів дозволяють встановлювати власні таймери та розклади, а інтелектуальні термостати допомагають точніше контролювати температуру котла.

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