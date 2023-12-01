Експерт пояснив, як безпечно сушити одяг за допомогою батареї

Взимку може бути важко сушити одяг через зниження температури та вологість. Домогосподарка Алікс Бірн поділилася хитрою технікою, як сушити білизну протягом двох годин без використання сушильної машини.

Жінка розповіла, як швидко висушити білизну в однокімнатній квартирі. Для цього знадобиться батарея, повідомляє Express.co.uk.

Вона виявила, що натягування простирадла на сушарку для одягу та прив’язування двох кінців простирадла до кутів радіатора створює теплову кишеню, яка сушить одяг вдвічі швидше.

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"Я зазвичай тримаю свій одяг в рамці радіатора, особливо взимку, і я просто подумала; чому б не накинути простирадло на раму, засунути кінці за радіатор, тоді гаряче повітря від радіатора висушить мій одяг", – поділилася вона.

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