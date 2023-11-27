Фахівець пояснив, чому заборонено сушити одяг на батареях

Правильне сушіння одягу в приміщенні може бути неприємним та складним завданням. Експерт із прання закликав уникати одного методу.

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Йдеться про сушіння одягу на радіаторах. Про це повідомляє Express.co.uk.

Фахівці пояснили, що якщо на ваш одяг впливатиме тепло від радіатора, це пошкодить його волокна та спричинить їх ослаблення.

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Крім того, розміщення вашого одягу на радіаторі блокує вентиляційні отвори, змушуючи радіатор використовувати більше енергії. Таким чином доведеться більше платити за опалення.

Для тих, хто хоче використовувати опалення для сушіння одягу, замість цього покладіть одяг на сушарку та розташуйте її поблизу радіатора.

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