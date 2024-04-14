Експертка назвала найкращий спосіб зберігання авокадо: буде максимально свіжий та смачний

Експерт з харчових продуктів випробувала і поділилася порадами щодо подовження свіжості авокадо. Один конкретний метод є кращим через його ефективність.

Саміра Казан, виявила, що, хоча зберігання авокадо у воді в герметичному скляному контейнері зберігало його зеленим, це викликало занепокоєння щодо розмноження бактерій і можливості харчового отруєння. Про це повідомляє Express.co.uk.

Для свого другого прийому Казан продемонструвала використання авокадо з цитрусовим соком, порадивши вичавити лимон або лайм на розрізану поверхню авокадо, а потім загорнути його в харчову плівку перед охолодженням.

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"Мені на 100% подобається цей, через кілька днів він також зберіг свій зелений колір", – сказала вона.

Третій прийом був для неї найменш улюбленим: зберігати нарізаний авокадо разом із нарізаною цибулею в скляній ємності з кришкою.

Нарешті, вона похвалила останній прийом, який передбачав заморожування попередньо приготованого гуакамоле в кубики льоду.

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