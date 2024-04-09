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Що робити, щоб млинці під час смаження не порвались: лайфхак від господинь

Ціхоцька Марія

Що робити, щоб млинці під час смаження не порвались: лайфхак від господинь

Млинці – це не лише смачна та ситна страва, але й символ затишку та домашнього тепла. Щоб млинці вийшли бездоганними, без грудочок, ми поділимось своїми секретами. Про це пиш Гордон.

Додавання борошна та молока порціями:

  • Всипайте борошно та вливайте молоко поступово, постійно помішуючи віничком.
  • Це допоможе уникнути утворення грудочок та забезпечить однорідну консистенцію тіста.

Відпочинок тіста:

  • Не ігноруйте цей важливий крок!
  • Дайте тісту "відпочити" протягом 15-20 хвилин.
  • За цей час клітковина активується, що робить млинці більш еластичними та міцними.

Олія в тісті:

  • Додавайте олію безпосередньо в тісто, а не на сковороду перед кожним млинцем.
  • Цього буде цілком достатньо, щоб млинці не прилипали та легко переверталися.

Правильна сковорода:

Ідеально підійде спеціальна млинцева сковорода з низьким бортом, товстим дном та антипригарним покриттям.

Додаткові поради:

  • Використовуйте якісні інгредієнти: свіже молоко, яйця та борошно.
  • Ретельно просійте борошно перед додаванням до тіста.
  • Не перемішуйте тісто занадто довго, інакше млинці можуть вийти жорсткими.
  • Смажте млинці на середньому вогні, щоб вони не підгорали.
  • Змащуйте готові млинці вершковим маслом.

Радимо вам звернути увагу на рецепт млинців з сиром та зеленню.

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