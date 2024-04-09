Що робити, щоб млинці під час смаження не порвались: лайфхак від господинь
Млинці – це не лише смачна та ситна страва, але й символ затишку та домашнього тепла. Щоб млинці вийшли бездоганними, без грудочок, ми поділимось своїми секретами. Про це пиш Гордон.
Додавання борошна та молока порціями:
- Всипайте борошно та вливайте молоко поступово, постійно помішуючи віничком.
- Це допоможе уникнути утворення грудочок та забезпечить однорідну консистенцію тіста.
Відпочинок тіста:
- Не ігноруйте цей важливий крок!
- Дайте тісту "відпочити" протягом 15-20 хвилин.
- За цей час клітковина активується, що робить млинці більш еластичними та міцними.
Олія в тісті:
- Додавайте олію безпосередньо в тісто, а не на сковороду перед кожним млинцем.
- Цього буде цілком достатньо, щоб млинці не прилипали та легко переверталися.
Правильна сковорода:
Ідеально підійде спеціальна млинцева сковорода з низьким бортом, товстим дном та антипригарним покриттям.
Додаткові поради:
- Використовуйте якісні інгредієнти: свіже молоко, яйця та борошно.
- Ретельно просійте борошно перед додаванням до тіста.
- Не перемішуйте тісто занадто довго, інакше млинці можуть вийти жорсткими.
- Смажте млинці на середньому вогні, щоб вони не підгорали.
- Змащуйте готові млинці вершковим маслом.
Радимо вам звернути увагу на рецепт млинців з сиром та зеленню.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!