Експерт назвав зимове правило обрізки рослин 'три Д': це заохотить сад до цвітіння навесні

Обрізка рослин – це важливе завдання садівників, яке проводиться протягом року, щоб покращити здоров’я рослин. Однак, на думку експертів, може бути важко підібрати правильну техніку.

Багатьом декоративним кущам і деревам можна дозволити рости без регулярної обрізки, але підстригання їх у разі потреби може бути корисним. Переваги обрізки включають видалення відмерлої або непривабливої ​​порослі, підвищення сили, покращення форми рослини та стимулювання її цвітіння, пише Express.

Також читайте: Дачники назвали чотири рослини, розсадою яких варто зайнятися до кінця січня

Обрізка дерев взимку

Фахівці при обрізанні дерев використовують правило "трьох Д":

Dead – мертві гілки

Diseased – хворі гілки

Damaged – пошкоджені гілки

Також видаляють гілки, які труться одна об одну, оскільки це може створити "точку входу для хвороби".

Узимку обрізають гілки менш як 2,5 см в діаметрі секатором або кусачками, зрізаючи їх над здоровою брунькою, парою бруньок або бічним пагоном.

"Уникайте зрізання надто близько до бруньки, оскільки це може призвести до її загибелі, або надто далеко від бруньки, оскільки це може призвести до відмирання бруньки, яка може поширитися на здорову деревину", – пише видання.

Якщо потрібно обрізати гілки товщиною понад 2,5 см у діаметрі, краще видалити їх повністю.

Багато листяних дерев обрізають взимку, коли вони сплять, тоді як вічнозелені дерева можна обрізати в період з квітня по серпень.

Основні правила обрізки рослин:

Використовуйте гострі інструменти, щоб запобігти розщепленню деревини. Зрізайте гілки під кутом 45 градусів. Обробляйте всі зрізи садовим варом, щоб запобігти інфекції. Обрізайте рослини в суху погоду, щоб уникнути зараження грибками.

Раніше ми писали про те, як правильно доглядати за плодовими деревами взимку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!