Експерт назвав 'найпростіший спосіб' знищити плющ біля хати та запобігти його повторній появі

Англійський плющ, хоча й може бути чарівним у дикій природі, стає справжнім лихом у садах. Він надзвичайно швидко розростається, шкодячи стінам, деревам та іншим рослинам, а його видалення може бути надзвичайно складним завданням.

Однак, садівниця поділилася простим та економним методом, який допоможе вам позбутися плюща назавжди, не використовуючи агресивних хімічних речовин, пише Express.

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Секрет полягає в тому, щоб обрізати ліани плюща біля кореня, а потім видалити їх. Це зневоднить рослину та зупинить її розростання.

Як позбутися плюща:

Обріжте ліани плюща біля кореня. Використовуйте гострі секатори, щоб зрізати якомога більше стебел біля основи. Зачекайте, поки плющ відімре. Це може зайняти тиждень або близько того. Видаліть мертві ліани. Після того, як плющ відімре, його буде значно легше зняти зі стін, парканів або дерев. Викопайте коріння. Очистьте ділянку від шматочків плюща. Важливо зібрати всі шматочки плюща, адже навіть з невеликих відростків рослина може відновитися.

Додаткові поради: щоб полегшити видалення плюща, перед обрізанням можна полити його окропом. Використання дротяної щітки допоможе видалити мертві ліани, які міцно прикріпилися до поверхонь.

Будьте готові до того, що для повного видалення плюща може знадобитися кілька спроб. Проявіть терпіння та наполегливість, і вам вдасться позбутися цієї надокучливої рослини назавжди.

Використання гербіцидів для знищення плюща не рекомендується, адже вони можуть зашкодити іншим рослинам у вашому саду. Не викидайте плющ у компостну купу, адже він може прорости знову.

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