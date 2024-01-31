Ефективний метод очищення кухонної витяжки від британської 'королеви чистоти'

Британська фахівчиня з прибирання Ліндсі Кромбі на своїй сторінці поділилася дієвим способом, як очистити масний наліт з витяжки за 10 хвилин.

Жінка порадила замочити витяжку в розчині з теплої мильної води та звичайного оцту.

Читайте також: Топ-5 дієвих способів, які допоможуть відмити кухонні шафи від жиру та бруду

Крім того, Ліндсі радить чистити витяжку хоча б раз на три місяці, оскільки в цьому місці на кухні збирається дуже багато кіптяви й жиру.

Колибі стверджує, що більшість фільтрів витяжки можна мити в посудомийній машині. Але якщо такої можливості немає, додайте в гарячу мильну воду склянку оцту та залиште фільтри в рідині на 10 хвилин.

Нагадаємо, ми вже писали, як відмити витяжку народними методами.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!