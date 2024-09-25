Ефект однієї ночі: 3 знаки зодіаків, які не залишаються після ночі

Астрологія грає важливу роль у формуванні наших життєвих шляхів. Наприклад, вона впливає на те, як ми ставимося до стосунків. Деякі люди обирають стабільні партнерства, тоді як інші, зокрема чоловіки, віддають перевагу легким, безтурботним зв’язкам і фліртам на одну ніч. Ось три знаки, які часто зникають після короткочасних романів.

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Хто з чоловіків зникає посеред ночі

Близнюки

Чоловік-Близнюк не любить серйозних стосунків. Він веселий і непередбачуваний, тому ніколи не знаєш, чого очікувати від нього. Його дотепність приваблює жінок, але, хоч він і розуміє, як важливі довгі стосунки, насправді віддає перевагу легким романам без зобов’язань.

Стрілець

Чоловік-Стрілець не шукає стабільності. Йому важливі задоволення, а не емоції, і він воліє мати багато партнерок. Він постійно прагне нових вражень і пригод, поки не знайде ту особливу жінку, яка зможе його зацікавити.

Козеріг

Чоловік-Козеріг може здаватися скромним, але в спальні він дуже пристрасний. Він любить експериментувати і часто змінює партнерок. Його не цікавлять серйозні стосунки, тому після однієї ночі він може просто піти.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи розповіли про найбільших романтиків в астрології.

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