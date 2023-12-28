Два легкі та дієві способи відмити духовку після новорічних приготувань

Новий рік — це час свят, веселощів і, звичайно ж, смачних страв. Але після того, як всі святкові страви будуть приготовлені, настає час прибирати. І однією з найважчих задач після новорічних приготувань є очищення духовки.

Чорний нагар, жир і залишки їжі можуть зробити це завдання дуже складним. Але не варто впадати у відчай, адже існує кілька простих і дієвих способів, які допоможуть вам швидко і легко відмити духовку.

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Харчова сода й оцет – змішайте пів склянки харчової соди з кількома столовими ложками води, щоб вийшла густа паста. Консистенція повинна бути достатньо густою, щоб триматися на стінках духовки. Розітріть отриману пасту по внутрішніх поверхнях духовки, уникаючи нагрівальних елементів. Залиште принаймні на годину або навіть на ніч. Потім протріть поверхні вологою ганчіркою.

Змішайте оцет та воду у рівних пропорціях та влийте у пульверизатор. Розбризкайте на поверхні усередині духовки. Оцет вступить у реакцію із залишками харчової соди, полегшуючи остаточне очищення.

Лимон теж допоможе очистити духовку. Просто вичавіть сік цілого лимона і нанесіть його на жирні ділянки. Залиште на 30 хвилин й потім акуратно потріть вологою серветкою.

Нагадаємо, що експерти з ремонту побутової техніки застерігають: якщо вчасно не чистити та не мити витяжку, вона може зламатися, або почати працювати у половину своїх можливостей. Адже жирний наліт забиває решітки, фільтри та двигун пристрою.

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