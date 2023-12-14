Потрібна монета: як легко відчистити дека для духовки

Брудне деко духовки - це щось, з чим стикався кожен, хто готує вдома. Бризки жиру, краплі та інші пригорілі речовини можуть бути стійкими і їх важко видалити.

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Очищати деко духовки – це неприємне завдання, яке може зайняти багато часу та зусиль. Однак є кілька простих способів зробити це, не вдаючись до хімічних засобів, пише Santeplusmag.

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Один із найефективніших методів – використовувати монету. Нанесіть на деко кілька крапель рідини для миття посуду та потріть його кухонною губкою, як зазвичай. Потім обережно потріть плями монетою, поки вони не зникнуть.

Інший спосіб – використовувати кетчуп. Змастіть деко кетчупом і залиште на 2-3 години, а краще на ніч. Наступного дня протріть тарілку вологим паперовим рушником. Нарешті, очистіть тарілку рідиною для миття посуду, щоб видалити залишки.

Ви також можете спробувати розчин білого оцту та солі. Приготуйте розчин з однаковим об’ємом білого оцту та крупної солі, додавши воду. Змочіть губку в цьому розчині й протріть деко до повного очищення. Залиште на 15-20 хвилин, потім змийте водою.

Ці методи допоможуть вам легко та швидко очистити деко духовки, не вдаючись до хімічних засобів.

Нагадаємо, що експерти з ремонту побутової техніки застерігають: якщо вчасно не чистити та не мити витяжку, вона може зламатися, або почати працювати у половину своїх можливостей. Адже жирний наліт забиває решітки, фільтри та двигун пристрою.

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