Домашні будуть у захваті: рецепт данського вершкового печива за 30 хвилин

Данське вершкове печиво – це не просто десерт, а справжня класика, що дарує відчуття затишку та тепла. Його ніжна текстура та вишуканий смак здатні підкорити будь-якого ласуна. А завдяки простій рецептурі ви можете легко приготувати це печиво вдома, порадувавши себе та своїх близьких.

Секрет ніжності печива криється в поєднанні двох видів борошна: пшеничного та мигдального. Також важливо використовувати якісне вершкове масло, яке перед приготуванням потрібно потримати за кімнатної температури, щоб воно стало м'яким. Не забудьте дістати з холодильника і яйце, щоб воно й масло мали однакову температуру – це забезпечить найкраще з'єднання інгредієнтів. Про це пише Schuba.

Інгредієнти (на 8 порцій):

Вершкове масло 73% - 300 г

Цукор - 160 г

Яйце куряче - 1 шт.

Сіль - 4 г

Борошно пшеничне - 310 г

Розпушувач - 10 г

Борошно мигдальне - 75 г

Цукор ванільний - 16 г

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Приготування:

Розігрійте духовку до 200°C. Підготуйте 3 листи для випічки, застеливши їх пергаментним папером. У великій мисці змішайте вершкове масло та цукор, ретельно розітріть їх. Додайте яйце та сіль, добре перемішайте. Додайте пшеничне борошно, розпушувач, мигдальне борошно та ванільний цукор. Перемішайте до однорідної маси. Викладіть тісто в кондитерський мішок з великою зірчастою насадкою. Відсадіть кола діаметром 5 см на підготовлені листи для випічки. Використайте все тісто, адже з часом воно може стати занадто густим. Випікайте 8-10 хвилин, поки печиво не набуде злегка золотистого відтінку. Остудіть данське вершкове печиво на решітці.

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