Чи мусить водій легкового авто пропустити вантажівку: тест на знання ПДР (відео)

Часто водії забувають про перевагу руху під час перетину перехресть. На неї, зокрема, може впливати проблисковий маячок на одному з автомобілів.

Водій якого автомобіля має перевагу на перехресті. Про це розповіли Тest_pdr.ua, запропонувавши приклад подібної ситуації.

Легковий повертає праворуч, а вантажне авто їде прямо. Перехрестя не обладнане світлофорами та не має жодних знаків. Це нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг.

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На такому перехресті водії повинні роз'їжджатися керуючись правилом "правої руки". Поступитися має той водій, який має перешкоду з правого боку.

Таким чином перевагу має водій легкового автомобіля. Однак вантажний автомобіль рухається з увімкненим проблисковим маяком.

Однак для переваги руху маячок має бути саме синього кольору. Помаранчевий колір маячка на вантажівці вказує, що авто є великогабаритним, однак переваги у русі не дає.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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