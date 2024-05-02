Чи мусить водій білого автомобіля повернути праворуч: тест на знання ПДР (відео)

Під час перетину перехресть деякі водії порушують ПДР. Зокрема, це стосується ігнорування сигналів світлофора та знаків дорожнього руху.

Водій червоного автомобіля хоче здійснити поворот праворуч. Чи зобов'язаний водій білого автомобіля також повернути праворуч? Про це розповіли Тest_pdr.ua.

У прикладі наведено світлофор з додатковою секцією, яка на червоний сигнал дозволяє здійснити поворот у вказаному напрямку. Згідно з ПДР, на перехресті, де рух регулюється світлофором з додатковою секцією, водій, який перебуває на смузі, з якої робиться поворот, мусить продовжити рух за напрямком стрілки.

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Це стосується також випадків, коли зупинка водія створить перешкоди транспортним засобам, що рухаються за ним тією ж смугою. Тобто, водій білого автомобіля зобов'язаний теж повернути праворуч, оскільки створює перешкоду.

Втім, на перехресті встановлений тимчасовий знак 3.22 "Поворот праворуч заборонено". Світлофор дію цього знака не скасовує.

Отже, ні водію білого, ні червоного автомобіля не можна робити поворот праворуч.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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