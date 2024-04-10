Додадуть об‘єму та пишності: три зачіски для тонкого волосся
Додадуть об‘єму та пишності: три зачіски для тонкого волосся
Мірна Хосе, перукар-стиліст з багаторічним досвідом, поділилась трьома простими та швидкими зачісками, які допоможуть власницям тонкого волосся зробити його пишним та об'ємним. Ці зачіски легко зробити в домашніх умовах. Вони підходять для всіх типів волосся. Про це пише Express.
Зачіска 1
- Зробіть начіс на маківці та трохи нижче, щоб волосся довше тримало об'єм.
- Закріпіть начесане волосся шпильками.
- Зав'яжіть волосся на маківці, щоб не заважало.
- Розчешіть частину волосся на маківці, розділіть на дві частини, скрутіть волосся та закріпіть шпилькою.
- Обережно підніміть верхню частину секції назовні, щоб додати висоти.
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Зачіска 2
- Збризніть кінчики волосся лаком для волосся.
- Нагрійте плойку та зробіть випадкові завитки.
- Зафіксуйте зачіску лаком для волосся.
Зачіска 3
- Начісуйте текстуровані закручені пасма, щоб додати об'єму.
- Закріпіть накручене пасмо волосся шпильками.
- Начісуйте волосся, щоб воно виглядало пишніше.
Порада:
- Використовуйте плойку діаметром 1,5 дюйма, щоб отримати гарну завивку.
- Наносіть лак для волосся на волосся пошарово, щоб воно не втратило об'єм.
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