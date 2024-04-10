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Суспільство

Додадуть об‘єму та пишності: три зачіски для тонкого волосся

Ціхоцька Марія

Додадуть об‘єму та пишності: три зачіски для тонкого волосся

Мірна Хосе, перукар-стиліст з багаторічним досвідом, поділилась трьома простими та швидкими зачісками, які допоможуть власницям тонкого волосся зробити його пишним та об'ємним. Ці зачіски легко зробити в домашніх умовах. Вони підходять для всіх типів волосся. Про це пише Express.

Зачіска 1

  • Зробіть начіс на маківці та трохи нижче, щоб волосся довше тримало об'єм.
  • Закріпіть начесане волосся шпильками.
  • Зав'яжіть волосся на маківці, щоб не заважало.
  • Розчешіть частину волосся на маківці, розділіть на дві частини, скрутіть волосся та закріпіть шпилькою.
  • Обережно підніміть верхню частину секції назовні, щоб додати висоти.

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Зачіска 2

  • Збризніть кінчики волосся лаком для волосся.
  • Нагрійте плойку та зробіть випадкові завитки.
  • Зафіксуйте зачіску лаком для волосся.

Зачіска 3

  • Начісуйте текстуровані закручені пасма, щоб додати об'єму.
  • Закріпіть накручене пасмо волосся шпильками.
  • Начісуйте волосся, щоб воно виглядало пишніше.

Порада:

  • Використовуйте плойку діаметром 1,5 дюйма, щоб отримати гарну завивку.
  • Наносіть лак для волосся на волосся пошарово, щоб воно не втратило об'єм.

Нагадаємо, експерти з краси показали зачіску, що стане хітом літа 2024.

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