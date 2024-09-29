Додають років: яких стрижок краще уникати після 50, щоб виглядати молодше (фото)

Стилісти поділилися порадами щодо стрижок і зачісок для жінок старше 50 років, адже невірний вибір може додати кілька зайвих років.

Команда UAportal пропонує розглянути, яких зачісок варто уникати жінкам елегантного віку, оскільки такі стрижки можуть старити і підкреслювати всі зморшки на обличчі.

Зачіски у формі шолома

Додають років: яких стрижок краще уникати після 50, щоб виглядати молодше (фото). Джерело: pixabay.com Додають років: яких стрижок краще уникати після 50, щоб виглядати молодше (фото). Джерело: pixabay.com

Наприклад, стрижка гарсон – це варіант, який можна носити лише до 35 років. Об’ємні "шоломи" на голові з рівним зрізом можуть візуально додати кілька років. Жінкам старше сорока варто обирати текстуровані зачіски, які значно омолоджують і освіжають зовнішній вигляд, надаючи відчуття ефектності та краси.

Рідкий чубчик

Додають років: яких стрижок краще уникати після 50, щоб виглядати молодше (фото). Джерело: pixabay.com Додають років: яких стрижок краще уникати після 50, щоб виглядати молодше (фото). Джерело: pixabay.com

Краще уникати рідкого, короткого або "рваного" чубчика, адже він лише підкреслить брак об’єму на тонкому волоссі. Якщо ви хочете стрижку з акцентом на чубчик, варто вибрати середню довжину, наприклад, чубчик-шторку.

Начіс

Додають років: яких стрижок краще уникати після 50, щоб виглядати молодше (фото). Джерело: pixabay.com Додають років: яких стрижок краще уникати після 50, щоб виглядати молодше (фото). Джерело: pixabay.com

Ця зачіска не тільки додасть років, але й зробить загальний вигляд вульгарним, оскільки вже давно не є модним. Щоб забезпечити потрібний об’єм для тонкого волосся, можна вибрати відповідну стрижку або скористатися мусом, який чудово вирішить цю проблему. Для отримання екстраординарного об'єму підійдуть такі стрижки, як боб, текстуроване піксі, об’ємне каре та шеггі.

Довге волосся

Додають років: яких стрижок краще уникати після 50, щоб виглядати молодше (фото). Джерело: pixabay.com Додають років: яких стрижок краще уникати після 50, щоб виглядати молодше (фото). Джерело: pixabay.com

Після сорока років волосся починає втрачати свій природний об’єм і густоту. Тому важливо обирати такі зачіски, які візуально оздоровлять і надають густоти тонкому і пошкодженому волоссю. Довге тонке волосся без об’єму буде звисати вздовж обличчя, підкреслюючи всі вікові зміни шкіри. Якщо ви не хочете змінювати довжину, можна вибрати подовжений боб або каре, які допоможуть структурувати локони і додати їм об’єму.

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