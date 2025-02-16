До сліз на очах: топ найкращих серіалів про сімʼю та кохання

Сімейні відносини – це нескінченний потік емоцій, радості, викликів і драматичних поворотів. Саме тому вони стають центральною темою багатьох сучасних серіалів, що змушують глядачів замислитися над коханням, довірою, підтримкою та труднощами сімейного життя.

РБК-Україна підготував для вас добірку з найкращих серіалів про сім’ю та стосунки, які підкорили серця глядачів по всьому світу. Ці серіали дійсно варті уваги та витраченого часу.

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Велике кохання (Big Love, 2006-2011)

Американський драматичний серіал про життя Білла Хенріксона – успішного підприємця з Юти, який дотримується полігамії. Балансуючи між трьома дружинами, дітьми, бізнесом і тиском суспільства, він намагається знайти гармонію в цьому складному сімейному житті.

Ти – втілення пороку (You're the Worst, 2014-2019)

Ця саркастична романтична комедія руйнує класичні уявлення про кохання. Головні герої – цинічна піарниця Ґретчен і егоїстичний письменник Джиммі – переконані, що серйозні стосунки не для них. Проте їхній бурхливий, хаотичний роман доводить, що справжнє кохання може зародитися навіть там, де його зовсім не чекали.

Коханці (The Lovers, 2014-2019)

Телеведучий Шеймус отримує бажане підвищення, але з нюансом – він має вести свою програму не в Лондоні, а в Белфасті. Там він зустрічає Джанет – дотепну, але безробітну співробітницю супермаркету, яка щойно втратила роботу. Їхні абсолютно різні світи починають перетинатися в несподіваних ситуаціях, а їхні стосунки – це справжній вир комічних моментів, конфліктів і романтики.

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