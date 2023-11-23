До 50 см снігу: українців попередили про снігопади та ожеледь

Українців попередили про негоду, яка триватиме 26-27 листопада. Зокрема, у деяких регіонах синоптики прогнозують сильні снігопади та дощі.

Снігопади до 50 см очікуються у Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях та столиці Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

Своєю чергою у Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь. Приріст снігового покриву може сягнути 20-30 см, місцями 40-50 см.

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"В Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму пройдуть значні дощі. У північних, центральних, південних областях та Криму посилення вітру до 17-22 м/с, місцями до 25 м/с, в Одеській та Миколаївській областях 25-30 м/с; у західних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с", – йдеться у повідомленні.

У ДСНС закликали бути обережними в ці дні та дотримуватися правил безпеки. За можливості варто утриматися від дальніх мандрівок.

Нагадаємо, у Києві можуть застосовувати графіки відключень світла через погодні умови. За словами директора Центру досліджень енергетики, наразі є дуже багато різних сценаріїв розвитку подій.

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