Для тих, хто не любить шапки: топ наймодніших образів з хусткою

Цьогорічний холодний сезон диктує нові правила елегантності – вовняна хустка стає незамінним аксесуаром для модниць від Скандинавії до Франції. Цей головний убір пропонує не лише надійний захист від прохолоди, але й додає образу витонченості та шарму.

Cтильні луки з хусткою. Джерело: Voque Cтильні луки з хусткою. Джерело: Voque

Еволюція трендів розпочалася під час Паризького тижня моди, де street style героїні продемонстрували витончені способи носіння хусток. Спочатку панували атласні моделі з яскравим ColorBlock та леопардовим принтом, які модниці витончено зав'язували під підборіддям. Про це пише voque.

Cтильні луки з хусткою. Джерело: Voque Cтильні луки з хусткою. Джерело: Voque

З похолоданням стиль трансформувався: на зміну різнокольоровим прийшли стримані однотонні відтінки – благородний зелений, класичний бежевий та елегантний сірий. Незмінним залишився улюблений прийом – акуратний вузол або застібка під підборіддям.

Cтильні луки з хусткою. Джерело: Voque Cтильні луки з хусткою. Джерело: Voque

Для тих, хто не готовий інвестувати в хустку, є стильна альтернатива – об'ємний шарф. Його можна носити як самостійний головний убір або креативно накидати на кепку, створюючи багатошаровий образ.

Cтильні луки з хусткою. Джерело: Voque Cтильні луки з хусткою. Джерело: Voque

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Ключові характеристики модного аксесуару сезону:

Натуральні матеріали (вовна, атлас)

Favorited колірна гама: зелений, бежевий, сірий

Варіативність носіння: вузол, застібка під підборіддям

Доповнення верхнього одягу: пальто, щільні жакети

Тренд підтверджує, що головний убір – це не лише засіб захисту від холоду, але й важливий елемент особистого стилю.

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