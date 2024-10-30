Розкішні та зручні: топ-6 стильних моделей штанів, які замінять джинси у вашому гардеробі

Хоча джинси залишаються незамінною базою жіночого гардеробу, цього сезону варто звернути увагу на альтернативні варіанти штанів. Vogue.ua пропонує шість стильних моделей, які можуть скласти гідну конкуренцію традиційному деніму.

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Штани з велюру

Універсальність велюру проявляється у різноманітті фасонів – від розслаблених силуетів до приталених моделей. Осінньо-зимові колекції пропонують варіанти, що легко замінять улюблені джинси будь-якого крою.

Трендові штани 2024-2025. Джерело: Voque

Кольорові шкіряні штани

Замість класичного чорного кольору цієї осені варто обрати яскраві відтінки: смарагдовий, помаранчевий чи червоний. Такі штани чудово поєднуються зі стьобаним пальтом, об'ємним светром, жакардовим верхнім одягом або класичним жакетом.

Трендові штани 2024-2025. Джерело: Voque

Штани з трикотажу

Хоча трикотажні штани рідко зустрінеш на вулицях міста, вони ідеально підходять для холодного сезону. Окрім спортивних моделей, варто звернути увагу на в'язані варіанти з вовни, твіду та кашеміру. Головне правило – створювати елегантні, а не casual образи.

Трендові штани 2024-2025. Джерело: Voque

Вельветові моделі

Вельвет, чия назва corduroy походить від французького "королівська мантія", додає образу витончену нотку вінтажності. Особливо вдало виглядають моделі кольору хакі в поєднанні з тренчем або вощеним жакетом.

Трендові штани 2024-2025. Джерело: Voque

Класичні костюмні штани

У 2024 році костюмні штани посідають друге місце за популярністю після джинсів. Нові тренди пропонують більш струнки силуети, завищену талію та смугастий принт. Замість традиційного жакета радять носити їх з водолазкою, светром або кардиганом.

Трендові штани 2024-2025. Джерело: Voque

Замшеві штани

Замша стала однією з ключових тканин сезону. Штани з цього матеріалу, особливо в карамельних та коричневих відтінках, надають образу вишуканості. Їх можна зробити як акцентною, так і фоновою деталлю ансамблю.

Трендові штани 2024-2025. Джерело: Voque

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