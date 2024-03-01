Для тих, хто слідкує за фігурою: рецепт салату з капусти та огірка "Артеміда"
Для тих, хто слідкує за фігурою: рецепт салату з капусти та огірка 'Артеміда'
Хочете отримати не лише поживні речовини, а й стежити за фігурою? Для вас однаково важливі і смак страви, і її естетичний вигляд? Цей салат створений саме для вас! Ми назвали його на честь Артеміди – стрункої та витривалої богині полювання. Про це пише Shuba.
Потрібні інгредієнти:
- 1/3 білоголової капусти
- 1/2 ч. л. солі
- 2 свіжих огірки
- 1/2 цибулини
- 1 ч. л. рисового оцту
- 1/3 червоноголової капусти
- 1 морква
- 20 г волоських горіхів
- 2 зубчики часнику
- 2 ст. л. оливкової олії
- 1 ст. л. меду
- 2 ст. л. гірчиці
- 1 ч. л. соєвого соусу
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Приготування:
- Помийте та подрібніть білоголову капусту.
- Помийте огірки, наріжте скибочками, посипте сіллю та залиште в мисці на кілька хвилин.
- Нашаткуйте 1/2 цибулини та залійте холодною водою.
- Натріть 1 моркву на тертці.
- Так само подрібніть 1/3 червоноголової капусти.
- Зцідіть рідину з огірків та додайте їх до решти овочів.
- Додайте подрібнені горіхи та посічений часник.
- Змішайте олію, мед, гірчицю та соєвий соус і додайте до салату.
- Перемішайте все разом та подавайте.
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