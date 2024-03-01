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Для тих, хто слідкує за фігурою: рецепт салату з капусти та огірка "Артеміда"

Ціхоцька Марія

Для тих, хто слідкує за фігурою: рецепт салату з капусти та огірка 'Артеміда'

Хочете отримати не лише поживні речовини, а й стежити за фігурою? Для вас однаково важливі і смак страви, і її естетичний вигляд? Цей салат створений саме для вас! Ми назвали його на честь Артеміди – стрункої та витривалої богині полювання. Про це пише Shuba.

Потрібні інгредієнти:

  • 1/3 білоголової капусти
  • 1/2 ч. л. солі
  • 2 свіжих огірки
  • 1/2 цибулини
  • 1 ч. л. рисового оцту
  • 1/3 червоноголової капусти
  • 1 морква
  • 20 г волоських горіхів
  • 2 зубчики часнику
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • 1 ст. л. меду
  • 2 ст. л. гірчиці
  • 1 ч. л. соєвого соусу

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Приготування:

  1. Помийте та подрібніть білоголову капусту.
  2. Помийте огірки, наріжте скибочками, посипте сіллю та залиште в мисці на кілька хвилин.
  3. Нашаткуйте 1/2 цибулини та залійте холодною водою.
  4. Натріть 1 моркву на тертці.
  5. Так само подрібніть 1/3 червоноголової капусти.
  6. Зцідіть рідину з огірків та додайте їх до решти овочів.
  7. Додайте подрібнені горіхи та посічений часник.
  8. Змішайте олію, мед, гірчицю та соєвий соус і додайте до салату.
  9. Перемішайте все разом та подавайте.

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