Для прихильників 'Хрещеного батька': топ найкращих фільмів про мафію

Якщо ви шукаєте нестандартні сюжети та емоційні повороти в кінематографі, ці фільми варто занотувати. Деякі з них ви могли вже переглядати, але вони не набридають навіть при повторному перегляді.

РБК-Україна пропонує огляд картин, що зображують кримінальний світ.

"Хрещений батько"

Ця класика, якщо ви ще не бачили, неодмінно заслуговує на увагу. Епічна сага про родину Корлеоне розповідає про боротьбу за владу та важливі життєві вибори. Фільм майстерно показує, як кримінальний світ переплітається з долями звичайних людей.

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"Обличчя зі шрамом"

Історія Тоні Монтани, амбіційного іммігранта, який хоче підкорити злочинний світ Маямі. Це легендарний фільм про жадобу влади та її трагічні наслідки.

"Славні хлопці"

Цей фільм, заснований на реальних подіях, розповідає про Генрі Гілла, який із підлітка стає впливовим мафіозі. Мартін Скорсезе майстерно розкриває яскраві та жорстокі аспекти кримінального життя.

"Клан Сопрано"

Цей серіал став справжньою легендою. В центрі сюжету — Тоні Сопрано, глава мафіозної родини, який веде кримінальний бізнес і намагається впоратися зі своїми психологічними проблемами.

"Ірландець"

Ще одна робота Мартіна Скорсезе, яка охоплює кілька десятиліть. Фільм розповідає про Френка Ширана, найманого вбивцю, що став частиною великої мафіозної організації.

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