Для лінивих господарів: топ порід собак, невибагливих у догляді

Якщо у вашій родині напружений графік, є породи собак, які не потребують особливого догляду. Вони чудово адаптуються до ритму життя, де всі зайняті з ранку до вечора,

Експерти Американського кінологічного клубу виділили 21 породу собак, які потребують мінімального догляду. Важливо пам’ятати, що кожен пес має свій унікальний характер, подібно до людей. Про це пише Womansday.

Собаки, які потребують мінімального догляду

Французький бульдог Ця популярна порода відома своєю адаптивністю. Французькі бульдоги не потребують довгих прогулянок, чудово ладнають з іншими тваринами і підходять для сімей з дітьми.

Чихуахуа Компактна порода з великим характером. Чихуахуа добре адаптуються до міського життя, а їх шерсть (коротка або довга) не вимагає ретельного догляду.

Такса Ці собаки завжди радісні й доброзичливі. Вони бувають різних розмірів і типів шерсті (гладка, жорстка, довга), але всі варіанти линяють помірно.

Італійський хорт Ці милі, ніжні собаки люблять бігати, але їх шерсть майже не потребує догляду. Вони ідеальні для тих, хто цінує баланс між активністю та спокоєм.

Мопс Мопси завжди життєрадісні та допитливі. Вони не вибагливі до умов проживання, але через будову мордочки їм краще жити в помірному кліматі.

Ши-тцу Хоч їх довга шерсть потребує регулярного розчісування, ці собаки люблять проводити час вдома і чудово ладнають з дітьми.

Бассет-хаунд Ця спокійна порода потребує регулярного догляду за шерстю, але не вимагає тривалих прогулянок. Вони ідеально підходять для домашнього затишку.

Померанський шпіц Маленькі, але активні собаки, які добре ладнають із дітьми. Їм вистачає коротких прогулянок і ігор вдома.

Бішон фрізе Веселі, дружні собаки, які підходять для міського життя. Їх шерсть потребує догляду, але вони майже не линяють.

Пекінес Ці собаки прив’язані до своїх власників, але добре переносять спілкування з дітьми. Їх догляд досить простий.

Шетландська вівчарка Це розумна, доброзичлива порода, яка любить дітей і потребує помірного догляду за шерстю.

Тибетський спанієль Доброзичливі та компактні, ці собаки добре підходять як для квартир, так і для заміських будинків.

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Кавалер-кінг-чарльз-спанієль Ласкаві та витончені, вони не вибагливі у догляді, попри густу шерсть.

Японський хін Ці розумні собаки з королівською поставою потребують мінімального догляду за шерстю.

Мальтійська собачка Її розкішна шерсть вимагає регулярного догляду, але ці собаки мало линяють і підходять для життя у квартирі.

Брюссельський гриффон Веселі, енергійні собаки з кумедною мордочкою, які легко піддаються дресируванню.

Бігль Любителі дітей і активних ігор. Ці собаки підходять для сімей, які готові до спільних активностей.

Бостон-тер’єр Компактний, веселий і слухняний собака, який добре себе почуває навіть у невеликій квартирі.

Цвергшнауцер Невелика порода, яка мало линяє і легко піддається дресируванню.

Сассекський спанієль Ці собаки мають веселий характер і потребують помірного догляду за шерстю.

Віппет Лагідні, спокійні собаки, які люблять бігати, але легко адаптуються до міського життя.

Якщо у вас немає багато часу для догляду за домашнім улюбленцем, оберіть одну з цих невибагливих порід. Вони чудово підходять для активних або зайнятих родин і стануть вірними друзями.

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