З ними краще не звʼязуватися: топ порід котів, яких краще не заводити вдома

Коти — чудові супутники для людей, але не всі породи ідеально підходять для домашнього утримання через специфіку характеру чи фізіології.

Багато хто не уявляє свого життя без кота — ці тварини однаково улюблені як дорослими, так і дітьми. Однак деякі породи через певні причини можуть бути не найкращим вибором для дому.Фокус називає три породи, яких варто уникати.

Коти, яких краще не тримати вдома

Бенгальська кішка Ця порода славиться своєю плямистою шерстю та витонченістю. Проте вона має значні недоліки. Бенгальські коти часто проявляють агресію, вимагають багато уваги, активних ігор і розумових занять. До того ж, вони не завжди встановлюють близький емоційний контакт із людьми так, як це роблять звичайні домашні коти.

Сфінкс Унікальний зовнішній вигляд сфінкса, зокрема його безшерстність, викликає захоплення у багатьох. Однак саме ця особливість є і його недоліком: через відсутність шерсті деякі люди сприймають цих котів як менш "затишних". Окрім цього, сфінксам потрібен додатковий догляд за шкірою, що може стати викликом для власників.

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Шотландська висловуха Ця порода зачаровує своєю круглою мордочкою і милою формою вух. Проте за зовнішньою привабливістю приховані серйозні проблеми. Через генетичну мутацію, яка відповідає за форму вух, у шотландських висловухих часто виникають захворювання суглобів. Дефектний хрящ може спричиняти сильний артрит вже в молодому віці, що робить життя котів болісним.

Заводячи кота, важливо враховувати не лише його зовнішній вигляд, але й особливості догляду, характер і можливі проблеми зі здоров’ям.

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