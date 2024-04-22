Для чого приймати ванну з додаванням яблучного оцту: переваги для здоров'я

Яблучний оцет давно відомий як універсальний продукт на кухні, а останнім часом його стали активно використовувати й у сфері краси та оздоровлення. Прихильники оцту стверджують, що його вживання може допомогти з безліччю проблем, від контролю рівня цукру в крові та артеріального тиску до схуднення.

Але чи дійсно яблучний оцет може бути таким корисним? Останнім часом набирає популярності й тренд на лежання у ванні з яблучним оцтом. Багато хто стверджує, що це чудовий спосіб покращити стан шкіри та волосся, а також позбутися деяких проблем зі здоров'ям.

Що ж таке ванна з яблучним оцтом і чи дійсно вона корисна, спробували розібратися експерти – доктор медичних наук Джошуа Цайхнер та сертифікований дерматолог Рейчел Назарян.

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Що таке ванна з яблучним оцтом?

Завдяки своїм антимікробним, протигрибковим та протизапальним властивостям, замочування тіла у ванні з оцтом може бути корисним для вашого здоров'я.

Однак важливо зазначити, що ванни з оцтом не підходять для людей з чутливою шкірою. При серйозних проблемах зі шкірою завжди краще звертатися до дерматолога.

Користь для здоров'я ванни з яблучним оцтом:

Допомагає при сухій шкірі та екземі. Природні антимікробні властивості оцту роблять його хорошим варіантом для людей, які страждають від подразнень, висипань або потребують відлущування. Усуває акне. Оцет може допомогти очистити шкіру від бактерій, які закупорюють пори, а також заспокоїти її, не пересушуючи. Знімає біль і запалення суглобів. Протизапальні властивості оцту можуть допомогти полегшити біль у суглобах. Зменшує лупу. Ополіскування волосся та шкіри голови оцет може допомогти позбутися лупи, адже він бореться з сухою шкірою голови та грибками. Зменшує неприємний запах тіла. Замочування у ванні з оцтом може допомогти зменшити запах тіла, адже оцет знищує бактерії, які його викликають. Оцет може допомогти боротися з дріжджовими інфекціями завдяки своїм протимікробним, протигрибковим властивостям.

Як приймати ванну з яблучним оцтом:

Наповніть ванну теплою водою. Додайте 1/2 - 2 склянки органічного яблучного оцту. За бажанням додайте англійську сіль або ефірні олії. Добре перемішайте воду. Зануртеся у ванну і розслабтеся на 15-20 хвилин. Після ванни змийте шкіру прісною водою і промокніть її рушником.

Фахівці радять приймати ванни з оцтом не частіше ніж два рази на тиждень. Якщо у вас чутлива шкіра, почніть з меншої кількості оцту. Після ванни з оцтом нанесіть на шкіру зволожуючий крем. Якщо ви відчуваєте будь-яке подразнення, негайно припиніть використання оцту.

Пам'ятайте, що яблучний оцет не є панацеєю. Перед тим, як використовувати його для будь-яких цілей, важливо проконсультуватися з лікарем або дерматологом.

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