Дієтологи відповіли, яка порція вівсянки буде ідеальною для сніданку

Скільки вівсянки потрібно з'їсти, щоб вона була корисною для здоров'я

Споживання вівсянки може значно поліпшити харчовий профіль раціону та знизити ризик деяких хронічних захворювань завдяки своїм численним перевагам.

Дієтологи розповіли, скільки і як часто потрібно їсти вівсянку, щоб отримати користь, повідомляє Eatthis. Кращий спосіб по-справжньому відчути користь вівсянки – це щодня з'їдати одну чашку вареної вівсянки.

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Порція на одну чашку містить 4 г клітковини, а також корисні дози тіаміну, фосфору та магнію. Вівсянка не містить натрію і включає малу кількість жирів і насичених жирів, а також містить біологічно активні сполуки, деякі з яких є потужними антиоксидантами.

Порція вівсянки містить близько 160 калорій, близько 3,5 г жиру, менше грама насичених жирів і 6 г білка. У порції також міститься близько 28 г вуглеводів, з яких тільки 1 г натурального цукру.

Щоденне вживання порції несолодкої вівсянки - це чудовий спосіб підвищити вміст клітковини в раціоні, додати порцію цільнозернових зерен і розпочати день з енергетичного сніданку, що допоможе довше залишатися ситим.

FDA вже визнала користь вівсянки для здоров'я серця, стверджуючи, що розчинна клітковина з вівсянки як частина дієти з низьким вмістом насичених жирів і холестерину може знизити ризик серцево-судинних захворювань, і для цього потрібно всього 3 г вівсянки в день. Отже, вам потрібно з'їсти близько 1,5 склянки вареного вівса, щоб отримати 3 г розчинної клітковини, корисної для здоров'я серця.

Також вчені визначили, що вівсянка корисна для шлунково-кишкового тракту, покращує імунітет і здоров'я кишківника, а також знижує ризик атеросклерозу. Інші дослідження показують, що овес може допомогти зменшити запалення і ризик розвитку діабету 2 типу.

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