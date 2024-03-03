Дієтологи назвали найкорисніші супи, які можна вживати щоденно

Супи – це не лише смачна, але й корисна страва, якщо правильно її приготувати. Адже деякі супи можуть бути шкідливими для нашого здоров'я.

Отже, їсти чи не їсти супи? Звичайно, їсти! Але обирайте корисні та правильно приготовані страви, які будуть приносити вам здоров'я та радість, пише ТСН.

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Які ж супи найкорисніші?

Курячий бульйон з овочами: багатий на білок, антиоксиданти та вітаміни, підтримує імунітет, контролює вагу та сприяє регенерації тканин.

багатий на білок, антиоксиданти та вітаміни, підтримує імунітет, контролює вагу та сприяє регенерації тканин. Юшка з морської риби: містить залізо, цинк, фтор та поліненасичені жирні кислоти омега-3, які зміцнюють здоров'я серця, мозку та нервової системи.

містить залізо, цинк, фтор та поліненасичені жирні кислоти омега-3, які зміцнюють здоров'я серця, мозку та нервової системи. Овочевий суп: джерело вітамінів та мінералів, зміцнює імунітет, заряджає енергією, покращує роботу кишечника.

А яких супів краще уникати?

Солянка: через високий вміст тваринних жирів може негативно вплинути на шлунок, серце та вагу. Солоні огірки та маслини не рекомендуються людям з проблемами шлунку.

через високий вміст тваринних жирів може негативно вплинути на шлунок, серце та вагу. Солоні огірки та маслини не рекомендуються людям з проблемами шлунку. Грибний суп: "порожній" суп з малою кількістю поживних речовин. Екстрактивні речовини грибів негативно впливають на шлунок та кишечник.

"порожній" суп з малою кількістю поживних речовин. Екстрактивні речовини грибів негативно впливають на шлунок та кишечник. Гороховий суп: може викликати проблеми з травленням у людей з чутливим кишечником. Ферменти гороху сповільнюють розщеплення білка, що може призвести до дискомфорту.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, ми вже писали, що категорично не можна додавати до кави.

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