Дієтологи назвали продукти, які сприяють накопиченню жиру на животі

Дієтологи розкрили список продуктів, які можуть впливати на накопичення жиру в області живота. Ці поради допоможуть прихильникам здорового способу життя уникати продуктів, які можуть впливати на фігуру та загальне здоров'я.

Дипломований дієтолог Міган Грінвуд та магістр охорони здоров'я, дипломований лікар-дієтолог Пем Хартнетт у коментарі She Finds заявили про необхідність виключення трьох "винуватців" вісцеральних відкладень: йогурти з наповнювачами, комерційна випічка та солодкі напої, фаст-фуд, печиво та солодощі.

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Ці продукти, за словами експертів, можуть сприяти накопиченню зайвих кілограмів на животі.

Для тих, хто прагне підтримувати струнку фігуру, дієтологи рекомендують обирати замінники, такі як нежирні молочні продукти, свіже фруктове або овочеве смузі, а також повноцінні білки, що містяться в м'ясі птиці та рибі.

Експерти також наголошують на важливості розумного поєднання продуктів. Наприклад, вживання овочів та білкових продуктів може бути відмінним варіантом для збереження стрункої фігури та покращення загального здоров'я.

Дотримуючись порад дієтологів та обираючи раціональний підхід до харчування, кожен може забезпечити собі не лише струнку фігуру, але й оптимальний стан організму.

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