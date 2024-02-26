Дієтологи назвали ідеальний час для сніданку, обіду та вечері

Важливо пам'ятати, що кожна людина індивідуальна. Тому перед тестуванням дієт та зміною режиму сну або харчування рекомендується проконсультуватися з фахівцем.

Дієтолог та лікар Нахід Алі поділився порадами, коли краще снідати та вечеряти, щоб покращити загальне самопочуття та схуднути. Про це пише GB News.

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Важливість режиму дня

На думку фахівця, структурований розпорядок дня надзвичайно корисний для людей, які прагнуть скинути зайву вагу. Він рекомендує всім задуматися про "життя по годинах".

"Починати день о 6 ранку і завершувати діяльність до 22:00 - це жити відповідно до природних циркадних ритмів організму. Цей підхід до вибору часу прийому їжі, особливо сніданку та вечері, може суттєво покращити здатність організму спалювати жир", – зазначив лікар.

Ідеальний час для сніданку

Дієтолог рекомендує снідати протягом години після пробудження. Це допоможе зарядити організм енергією та розпочати день бадьоро.

Оптимальний час для вечері

Вечеряти, на думку Нахіда Алі, краще за 2-3 години до сну. Це дасть організму час на перетравлення їжі, а метаболізм вночі вже буде сповільнюватися.

"Такий графік підтримує чутливість до інсуліну та контролює гормони голоду протягом дня, що сприяє зменшенню жиру на животі", – пояснив лікар.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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