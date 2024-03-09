Дієтологи назвали головні переваги насіння кропу для здоров'я

Хто ж не любить кріп? Ця ароматна зелень чудово доповнює багато страв. А чи знаєте ви, що насіння кропу також має багато корисних властивостей?

Насіння кропу – це не лише смачна приправа, але й корисний для здоров'я продукт. Властивості насіння кропу досліджували в Корейському інституті східної медицини, науковці виявили цілий ряд переваг від їхнього споживання.

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Користь насіння кропу:

Допомагає при діабеті та високому холестерині. Евгенол у складі насіння регулює рівень цукру в крові.

Зміцнює імунітет. Вітаміни А і С борються з мікробами та інфекціями.

Вітаміни А і С борються з мікробами та інфекціями. Покращує сон. Ефірні олії мають заспокійливий ефект.

Ефірні олії мають заспокійливий ефект. Лікує діарею. Ефірні олії заспокоюють травну систему.

Ефірні олії заспокоюють травну систему. Зміцнює кістки. Кріп багатий на кальцій.

Кріп багатий на кальцій. Освіжає дихання. Антибактеріальні властивості борються з бактеріями, які викликають неприємний запах.

Шкода насіння кропу:

Може знижувати артеріальний тиск. Людям з гіпотонією слід вживати його з обережністю.

Людям з гіпотонією слід вживати його з обережністю. Може викликати алергію.

Як вживати насіння кропу:

Настій: 1 столова ложка насіння на 400 мл окропу, настояти 2-3 години. Допомагає при кашлі.

1 столова ложка насіння на 400 мл окропу, настояти 2-3 години. Допомагає при кашлі. Відвар: 1 столова ложка насіння на 1 л окропу, кип'ятити 10 хвилин. Заспокійливий засіб.

1 столова ложка насіння на 1 л окропу, кип'ятити 10 хвилин. Заспокійливий засіб. Чай: 1 чайна ложка насіння на 200-250 мл окропу, настояти 30-40 хвилин. Нормалізує роботу підшлункової залози.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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