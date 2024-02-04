Дієтологи назвали фрукт, який найефективніше знижує кров'яний тиск
Всім відомо, що високий тиск може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. На щастя, існує доступний та смачний фрукт, який може допомогти його знизити.
Банани – це доступний, смачний і корисний фрукт, який може допомогти знизити тиск. Додайте банани до свого раціону, щоб покращити своє здоров'я. Банани можна їсти свіжими, додавати в салати, смузі, випічку та інші страви.
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Згідно з дієтологами, банани – це фрукт №1 для людей з високим тиском.
Чому банани такі корисні?
- Банани багаті на калій. Калій – це мікроелемент, який необхідний для здоров'я серця та артеріального тиску. Він допомагає знизити ризик інсультів і серцевих захворювань. Один банан містить близько 9% від рекомендованої добової норми калію.
- Банани допомагають підтримувати правильний об'єм крові та рідини в організмі. Це важливо для нормального артеріального тиску. Банани містять калій і магній – два важливі мінерали, які є електролітами. Електроліти допомагають регулювати баланс рідини в організмі.
- Калій нейтралізує негативний вплив натрію. Натрій – це мінерал, який може підвищувати артеріальний тиск. Банани допомагають знизити ризик підвищення тиску, нейтралізуючи вплив натрію.
Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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