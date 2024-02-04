Дієтологи назвали 10 спецій та приправ, які допоможуть схуднути зі смаком

Хто ж не мріє про струнку фігуру без зусиль? Звичайно, одні спеції не зроблять вас Афродітою, але значно прискорити метаболізм і допомогти скинути зайві кілограми вони цілком під силу!

Додайте ці спеції у свої страви, і ви будете приємно здивовані результатом, пише ELLE. Не забувайте, що для схуднення важливо не лише вживати спеції, але й правильно харчуватися та регулярно займатися спортом. Не зловживайте гострими спеціями, якщо у вас є проблеми з травленням.

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Які ж прянощі допоможуть вам у цій справі?

Кориця. Ця ароматна спеція не лише надає десертам неповторний смак, але й покращує засвоєння цукру, підвищує рівень енергії та спалює калорії.

Куркума. Ця індійська красуня не лише бореться з запаленнями, але й прискорює метаболізм, допомагаючи уникнути набору ваги після дієти.

Ця індійська красуня не лише бореться з запаленнями, але й прискорює метаболізм, допомагаючи уникнути набору ваги після дієти. Імбир. Цей універсальний продукт корисний не лише для імунітету, але й для травлення. Імбир прискорює метаболізм, пригнічує апетит та бореться з морською хворобою.

Цей універсальний продукт корисний не лише для імунітету, але й для травлення. Імбир прискорює метаболізм, пригнічує апетит та бореться з морською хворобою. Каєнський перець. Ця пекуча приправа – справжній ворог зайвої ваги. Речовина, що міститься в ньому, покращує здатність організму спалювати жир.

Чорний перець. Ця класична спеція не лише робить страви пікантними, але й допомагає спалювати калорії швидше.

Ця класична спеція не лише робить страви пікантними, але й допомагає спалювати калорії швидше. Коріандр. Ця популярна східна спеція значно прискорює метаболізм.

Ця популярна східна спеція значно прискорює метаболізм. Кардамон. Ця ароматна пряність не лише надає стравам вишуканого смаку, але й знижує рівень цукру в крові та виводить холестерин.

Ця ароматна пряність не лише надає стравам вишуканого смаку, але й знижує рівень цукру в крові та виводить холестерин. Гвоздика. Ця ароматна спеція не лише робить десерти та м'ясні страви неповторними, але й прискорює обмін речовин.

Ця ароматна спеція не лише робить десерти та м'ясні страви неповторними, але й прискорює обмін речовин. Гірчиця. Ця пекуча приправа не лише використовується для обгортань, але й прискорює метаболізм на 25% на цілих 3 години!

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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