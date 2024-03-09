Дієтологи назвали 10 корисних вуглеводів, від яких худнуть
Вуглеводи – не ворог схуднення! Багато людей помилково вважають, що вуглеводи шкодять фігурі. Насправді, це не так. Складні вуглеводи – це джерело енергії, яке допомагає нам залишатися здоровими та стрункими.
Вживайте ці продукти в помірних кількостях, поєднуйте їх з білками та здоровими жирами, і ви зможете схуднути без шкоди для здоров'я, пише novosti24.kyiv.ua.
Читайте також: Три варіанти смачної вечері, які допоможуть схуднути
Ось кілька продуктів з високим вмістом корисних вуглеводів, які допоможуть вам схуднути:
1. Кукурудза:
- Вибирайте свіжу кукурудзу, а не консервовану.
- Їжте без масла або з мінімальним додаванням солі.
- Багата клітковиною, йодом, фосфором, магнієм, кальцієм і залізом.
2. Стручкова квасоля:
- Низькокалорійний та ситний продукт.
- Містить багато клітковини, білка та вітамінів.
- Прискорює обмін речовин.
3. Паста з твердих сортів пшениці:
- Не шкодить фігурі, якщо не переварювати.
- Багата клітковиною.
- Слідкуйте за соусом: уникайте занадто багато вершків або солі.
4. Нут:
- Містить багато клітковини, рослинного білка та марганцю.
- Захищає від передчасного старіння.
- Допомагає налагодити роботу травної системи.
5. Гриби:
- Багаті білками, вуглеводами та антиоксидантами.
- Добре засвоюються з м'ясом або крупами.
6. Цільні злаки:
- Містять багато клітковини, яка прискорює метаболізм.
- Допомагають контролювати рівень цукру в крові.
- Уникайте готових батончиків з сиропом.
7. Фрукти:
- Багаті на вітаміни, мінерали та клітковину.
- Покращують травлення та дають відчуття ситості.
- Обирайте фрукти з низьким глікемічним індексом.
8. Картопля:
- Нешкідлива для фігури, якщо варити або запікати без масла.
- Корисна для серця та судин.
- Можна додати трохи оливкової або вершкового масла.
9. Вівсянка з цільних зерен:
- Найкращий сніданок для здоров'я.
- Містить білок та клітковину, які дають відчуття ситості.
- Додайте горіхи та ягоди для ще більшої користі.
10. Кіноа:
- Не містить глютену.
- Багата клітковиною, антиоксидантами, залізом, цинком і магнієм.
- Допомагає знизити рівень глюкози в крові.
Пам'ятайте:
- Не всі вуглеводи однакові. Складні вуглеводи – друзі схуднення, а прості – вороги.
- Не їжте вуглеводи на ніч.
- Пийте багато води.
- Регулярно займайтеся спортом.
Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
Раніше дієтологи назвали продукти, які сприяють накопиченню жиру на животі.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!