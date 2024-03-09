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Дієтологи назвали 10 корисних вуглеводів, від яких худнуть

Ігор Романько

Які продукти з вуглеводами потрібно їсти, щоб схуднути

Вуглеводи – не ворог схуднення! Багато людей помилково вважають, що вуглеводи шкодять фігурі. Насправді, це не так. Складні вуглеводи – це джерело енергії, яке допомагає нам залишатися здоровими та стрункими.

Вживайте ці продукти в помірних кількостях, поєднуйте їх з білками та здоровими жирами, і ви зможете схуднути без шкоди для здоров'я, пише novosti24.kyiv.ua.

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Ось кілька продуктів з високим вмістом корисних вуглеводів, які допоможуть вам схуднути:

1. Кукурудза:

  • Вибирайте свіжу кукурудзу, а не консервовану.
  • Їжте без масла або з мінімальним додаванням солі.
  • Багата клітковиною, йодом, фосфором, магнієм, кальцієм і залізом.

2. Стручкова квасоля:

  • Низькокалорійний та ситний продукт.
  • Містить багато клітковини, білка та вітамінів.
  • Прискорює обмін речовин.

3. Паста з твердих сортів пшениці:

  • Не шкодить фігурі, якщо не переварювати.
  • Багата клітковиною.
  • Слідкуйте за соусом: уникайте занадто багато вершків або солі.

4. Нут:

  • Містить багато клітковини, рослинного білка та марганцю.
  • Захищає від передчасного старіння.
  • Допомагає налагодити роботу травної системи.

5. Гриби:

  • Багаті білками, вуглеводами та антиоксидантами.
  • Добре засвоюються з м'ясом або крупами.

6. Цільні злаки:

  • Містять багато клітковини, яка прискорює метаболізм.
  • Допомагають контролювати рівень цукру в крові.
  • Уникайте готових батончиків з сиропом.

7. Фрукти:

  • Багаті на вітаміни, мінерали та клітковину.
  • Покращують травлення та дають відчуття ситості.
  • Обирайте фрукти з низьким глікемічним індексом.

8. Картопля:

  • Нешкідлива для фігури, якщо варити або запікати без масла.
  • Корисна для серця та судин.
  • Можна додати трохи оливкової або вершкового масла.

9. Вівсянка з цільних зерен:

  • Найкращий сніданок для здоров'я.
  • Містить білок та клітковину, які дають відчуття ситості.
  • Додайте горіхи та ягоди для ще більшої користі.

10. Кіноа:

  • Не містить глютену.
  • Багата клітковиною, антиоксидантами, залізом, цинком і магнієм.
  • Допомагає знизити рівень глюкози в крові.

Пам'ятайте:

  • Не всі вуглеводи однакові. Складні вуглеводи – друзі схуднення, а прості – вороги.
  • Не їжте вуглеводи на ніч.
  • Пийте багато води.
  • Регулярно займайтеся спортом.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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