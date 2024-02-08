Дієтолог назвала корисну спецію, яку додає у всі свої страви

Як часто можна їсти корицю

Кориця – це не просто ароматна добавка до десертів, але й дійсно цінний продукт для вашого здоров'я. Дієтологи рекомендують вживати її регулярно, адже кориця володіє багатьма корисними властивостями, однією з яких є здатність знижувати рівень цукру в крові.

Це ароматна та корисна пряність, яка легко впишеться в будь-який раціон. Додавайте її до своїх страв і насолоджуйтесь не лише чудовим смаком, але й користю для вашого здоров'я. Не забудьте проконсультуватися з лікарем, якщо ви приймаєте будь-які ліки для регулювання цукру в крові, пише shefinds.com.

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Як кориця допомагає регулювати цукор?

Підвищує чутливість до інсуліну. Інсулін - це гормон, який допомагає організму засвоювати глюкозу з крові. Кориця робить клітини більш чутливими до інсуліну, а це значить, що він може більш ефективно знижувати рівень цукру.

Інсулін - це гормон, який допомагає організму засвоювати глюкозу з крові. Кориця робить клітини більш чутливими до інсуліну, а це значить, що він може більш ефективно знижувати рівень цукру. Сповільнює всмоктування вуглеводів. Завдяки цьому цукор всмоктується в кров повільніше, не викликаючи різких стрибків після їжі.

Як додати корицю до раціону?

Посипайте корицею вівсянку, йогурт, фрукти, сир.

Додайте її в каву, чай, компот.

Використовуйте при випічці пирогів, печива, кексів.

Додайте в м'ясні страви, рагу, маринади.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, ми вже писали, що категорично не можна додавати до кави.

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