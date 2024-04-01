Дієтологиня назвала спецію, що допомагає контролювати рівень цукру в крові

Спеції можуть слугувати не тільки приправою до страв. Інколи вони володіють потужними лікувальними властивостями.

Зокрема, імбир вирізняється своєю здатністю регулювати рівень цукру в крові та покращувати чутливість до інсуліну. Про це інформує сайт eatingwell.com.

За словами доктора Канчан Койя, у цій спеції міститься багато активних поліфенолів, зокрема гінгеролу, який може бути ефективним у боротьбі з запальними процесами. Це, своєю чергою, може сприяти регулюванню глюкози в крові.

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"Запалення пов'язане з резистентністю до інсуліну і поганим контролем рівня цукру в крові. Отже, балансування запалення за допомогою таких спецій, як імбир, може благотворно вплинути на рівень цукру в крові", – пояснює вона.

Дослідження, опубліковане в журналі Nutrients у 2024 році, демонструє, що вживання імбиру на голодний шлунок може істотно знизити рівень глюкози та інсуліну в крові.

"Деякі дослідження показують, що імбир може позитивно впливати на рівень цукру в крові, покращуючи чутливість до інсуліну та сповільнюючи перетравлення вуглеводів, що призводить до меншого стрибка цукру в крові після їжі", – повідомила сертифікована дієтологиня Колетт Міко.

Згідно з метааналізом 2018 року, опублікованим у журналі Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, імбир також може інгібувати ферменти, які беруть участь у перетравленні вуглеводів та їх абсорбції, впливаючи на метаболічні шляхи глюкози та захищаючи бета-клітини.

Крім того, імбир має й інші корисні властивості для здоров’я.

"Багато людей, які страждають на предіабет та діабет, піддаються високому ризику серцево-судинних захворювань, і було доведено, що імбир позитивно впливає на рівень холестерину", – додає доктор Міко.

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