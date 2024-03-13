Діти будуть в захваті: рецепт супу із заморожених овочів за 30 хвилин
Приготування овочевого супу для дітей вимагає особливої уваги до складу інгредієнтів. Окрім великої кількості корисних компонентів, у такому супі обов'язково відсутні будь-які складники, здатні викликати алергічну чи іншу небажану реакцію у маленьких діточок.
Пропонуємо вам рецепт ніжного, солодкуватого і неймовірно смачного супчику, ідеально підходящого для харчування малят від 2 років. Приготувати його можна всього за півгодини. Про це пише Shuba.
Необхідні інгредієнти:
- 1 цибулина
- 400 г замороженої овочевої суміші "Мексиканська"
- 3 картоплини
- 2 зубчики часнику
- 700 мл води
- 1/2 ч.л. солі
- 1/4 ч.л. меленого чорного перцю
- 150 мл вершків
- 50 мл холодної води
- 25 г крохмалю
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Спосіб приготування:
- Очистіть та промийте цибулю, часник та картоплю. Наріжте їх невеликими кубиками. Часник натріть на дрібній тертці або розчавіть за допомогою преса.
- У каструлю для приготування супу налийте трохи олії та обсмажте на середньому вогні цибулю протягом 5 хвилин, постійно помішуючи. Додайте картоплю і часник. Протушкуйте ще 5 хвилин на маленькому вогні. Насамкінець додайте заморожену овочеву суміш (можна використовувати й свіжі овочі).
- Влийте у каструлю воду або овочевий бульйон. Доведіть до кипіння, після чого зменшіть вогонь. Варіть під кришкою протягом 20-25 хвилин.
- Розведіть крохмаль у холодній воді. Обережно, постійно помішуючи, влийте цей розчин у суп. Додайте вершки (за бажанням можна замінити їх на сметану). Продовжуйте варіння до загустіння супу. Після цього посоліть його, додайте перець та, за бажанням, дрібно нарізану петрушку чи кріп. Перемішайте і через 1-2 хвилини можна подавати до столу.
Цей багатий на вітаміни та поживні речовини супчик стане чудовим варіантом як для щоденного харчування дитини, так і для святкового меню.
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