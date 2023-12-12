Діти будуть в захваті: рецепт шоколадних пряників з медом
Шоколадні пряники з медом асоціюються з різдвяними святами. До них додають мед і спеції, які роблять їх неймовірно ароматними. Рецептом поділився портал Shuba.
Інгредієнти:
Борошно пшеничне – 250 г
Розпушувач – 10 г
Какао-порошок – 20 г
Масло вершкове – 100 г
Цукор – 120 г
Мед – 120 г
Яйця курячі – 1 шт.
Кориця мелена – 5 г
Імбир сушений мелений – 5 г
Цукор ванільний – 10 г
Для глазурі:
Яєчний білок – 1 шт.
Цукрова пудра – 150 г
Вода – 50 мл
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Спосіб приготування:
М’яке масло збийте міксером з цукром до пишності. Додайте мед, яйце, корицю, імбир, ванільний цукор і ще раз збийте.
Просійте борошно з розпушувачем і какао. Змішайте рідку і суху суміші й замісіть тісто. Загорніть його в харчову плівку і відправте у холодильник на 1 годину.
Робочу поверхню присипте борошном та розкачайте тісто товщиною 5 мм. За допомогою формочок виріжте фігурки. Деко застеліть пергаментом, викладіть на нього печиво та відправте у духовку, розігріту до 180°C, на 6-8 хвилин.
Глазур: збийте міксером білок, повільно додаючи цукрову пудру. В кінці додайте теплу воду і збийте до отримання блискучої однорідної маси.
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