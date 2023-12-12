Діти будуть в захваті: рецепт шоколадних пряників з медом

Шоколадні пряники з медом асоціюються з різдвяними святами. До них додають мед і спеції, які роблять їх неймовірно ароматними. Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти:

Борошно пшеничне – 250 г

Розпушувач – 10 г

Какао-порошок – 20 г

Масло вершкове – 100 г

Цукор – 120 г

Мед – 120 г

Яйця курячі – 1 шт.

Кориця мелена – 5 г

Імбир сушений мелений – 5 г

Цукор ванільний – 10 г

Для глазурі:

Яєчний білок – 1 шт.

Цукрова пудра – 150 г

Вода – 50 мл

Читайте також: Захистить від вірусів та зміцнить імунітет: Як приготувати натуральний чай зі спеціями

Спосіб приготування:

М’яке масло збийте міксером з цукром до пишності. Додайте мед, яйце, корицю, імбир, ванільний цукор і ще раз збийте.

Просійте борошно з розпушувачем і какао. Змішайте рідку і суху суміші й замісіть тісто. Загорніть його в харчову плівку і відправте у холодильник на 1 годину.

Робочу поверхню присипте борошном та розкачайте тісто товщиною 5 мм. За допомогою формочок виріжте фігурки. Деко застеліть пергаментом, викладіть на нього печиво та відправте у духовку, розігріту до 180°C, на 6-8 хвилин.

Глазур: збийте міксером білок, повільно додаючи цукрову пудру. В кінці додайте теплу воду і збийте до отримання блискучої однорідної маси.

Радимо також звернути увагу на рецепт гарячого шоколаду з коньяком.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!