Діти будуть у захваті: рецепт домашньої шоколадної нуги

Цей вишуканий десерт стане чудовою начинкою для цукерок, або ж просто подаруйте собі насолоду та поділіться нею з близькими.

Варіації:

Додайте улюблені горіхи, попередньо підсмажені, або подрібнені сухофрукти, щоб створити унікальний смаковий профіль.

Важлива порада:

Нуга, як і багато інших десертів на основі яєчного білка, не любить вологого повітря. Тому для її приготування обирайте сухі дні. Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

225 г темного шоколаду

3 яєчні білки

2 г солі

825 г меду

260 г цукру

125 г води

5 г ванільного цукру

210 г волоських горіхів (або інших улюблених горіхів/сухофруктів)

Читайте також: Рецепт яблучно-морквяних оладок, який полюблять навіть діти

Інструкція:

Підготуйте форму: Застеліть форму розміром 23х23 см фольгою та збризніть антипригарним спреєм. Для тоншої нуги можна використовувати каструлю 23х33 см. Розтопіть шоколад: Помістіть шоколад у мікрохвильову піч і розтопіть його, помішуючи кожні 30 секунд, щоб запобігти перегріванню. Коли шоколад розплавиться, відставте його вбік і дайте охолонути до кімнатної температури. Підготуйте яєчні білки: Очистіть та висушіть чашу великого стаціонарного міксера. Помістіть у неї яєчні білки та сіль. Приготуйте цукровий сироп: У великій каструлі на середньому вогні з'єднайте мед, цукор і воду. Перемішуйте, поки цукор не розчиниться. Вологою кулінарною щіткою протріть стінки каструлі, щоб видалити кристали цукру. Вставте термометр для карамелі та варіть сироп без помішування, поки він не досягне 110°C. Збийте яєчні білки: Коли сироп досягне 110°C, почніть збивати яєчні білки міксером. Збивайте, поки вони не утворять жорсткі піки. Ідеально, якщо це станеться, коли температура сиропу досягне 116°C. Якщо білки досягли жорстких піків раніше, ніж сироп приготувався, зупиніть міксер на деякий час і замініть насадку-вінчик на насадку-весло. Додайте сироп до білків: Зніміть каструлю з вогню і обережно влийте ¾ склянки гарячого сиропу у велику мірну чашку. Поверніть каструлю на вогонь. З'єднайте сироп з білками: Увімкніть міксер на низьку швидкість і повільно влийте ¾ склянки гарячого сиропу в яєчні білки. Продовжуйте збивати: Збивайте яйця на середньо-низькій швидкості, поки сироп вариться. Варіть сироп, поки він не досягне 138°C. Додайте решту сиропу: Вилийте залишки гарячого цукрового сиропу у велику чашку з носиком. Під час роботи міксера повільно влийте решту сиропу. Будьте дуже обережні, щоб не обпектися. Вміщайте шоколад та добавки: Коли цукор ретельно перемішається, вимкніть міксер. Влийте розтоплений шоколад і додайте ванільний цукор. Перемішайте силіконовою лопаткою.

Радимо також звернути увагу на рецепт кави з кардамоном.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!