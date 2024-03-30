русский
Рецепти

Діти будуть у захваті: рецепт домашньої шоколадної нуги

Ціхоцька Марія

Діти будуть у захваті: рецепт домашньої шоколадної нуги

Цей вишуканий десерт стане чудовою начинкою для цукерок, або ж просто подаруйте собі насолоду та поділіться нею з близькими.

Варіації:

  • Додайте улюблені горіхи, попередньо підсмажені, або подрібнені сухофрукти, щоб створити унікальний смаковий профіль.

Важлива порада:

Нуга, як і багато інших десертів на основі яєчного білка, не любить вологого повітря. Тому для її приготування обирайте сухі дні. Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

  • 225 г темного шоколаду
  • 3 яєчні білки
  • 2 г солі
  • 825 г меду
  • 260 г цукру
  • 125 г води
  • 5 г ванільного цукру
  • 210 г волоських горіхів (або інших улюблених горіхів/сухофруктів)

Читайте також: Рецепт яблучно-морквяних оладок, який полюблять навіть діти

Інструкція:

  1. Підготуйте форму: Застеліть форму розміром 23х23 см фольгою та збризніть антипригарним спреєм. Для тоншої нуги можна використовувати каструлю 23х33 см.
  2. Розтопіть шоколад: Помістіть шоколад у мікрохвильову піч і розтопіть його, помішуючи кожні 30 секунд, щоб запобігти перегріванню. Коли шоколад розплавиться, відставте його вбік і дайте охолонути до кімнатної температури.
  3. Підготуйте яєчні білки: Очистіть та висушіть чашу великого стаціонарного міксера. Помістіть у неї яєчні білки та сіль.
  4. Приготуйте цукровий сироп: У великій каструлі на середньому вогні з'єднайте мед, цукор і воду. Перемішуйте, поки цукор не розчиниться. Вологою кулінарною щіткою протріть стінки каструлі, щоб видалити кристали цукру. Вставте термометр для карамелі та варіть сироп без помішування, поки він не досягне 110°C.
  5. Збийте яєчні білки: Коли сироп досягне 110°C, почніть збивати яєчні білки міксером. Збивайте, поки вони не утворять жорсткі піки. Ідеально, якщо це станеться, коли температура сиропу досягне 116°C. Якщо білки досягли жорстких піків раніше, ніж сироп приготувався, зупиніть міксер на деякий час і замініть насадку-вінчик на насадку-весло.
  6. Додайте сироп до білків: Зніміть каструлю з вогню і обережно влийте ¾ склянки гарячого сиропу у велику мірну чашку. Поверніть каструлю на вогонь.
  7. З'єднайте сироп з білками: Увімкніть міксер на низьку швидкість і повільно влийте ¾ склянки гарячого сиропу в яєчні білки.
  8. Продовжуйте збивати: Збивайте яйця на середньо-низькій швидкості, поки сироп вариться. Варіть сироп, поки він не досягне 138°C.
  9. Додайте решту сиропу: Вилийте залишки гарячого цукрового сиропу у велику чашку з носиком. Під час роботи міксера повільно влийте решту сиропу. Будьте дуже обережні, щоб не обпектися.
  10. Вміщайте шоколад та добавки: Коли цукор ретельно перемішається, вимкніть міксер. Влийте розтоплений шоколад і додайте ванільний цукор. Перемішайте силіконовою лопаткою.

Радимо також звернути увагу на рецепт кави з кардамоном.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

Рецепти