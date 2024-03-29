Як у найдорожчих єгипетських готелях: рецепт кави з кардамоном

Кава з кардамоном - це не просто ранковий напій, а справжнє частування, яке чарує своїм вишуканим ароматом та пікантним смаком. Приготувати її не складно, але є кілька секретів, які допоможуть вам створити справжній шедевр. Про це пише Schuba.

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Інгредієнти:

Вода - 170 мл

Мелена кава - 2 ст. л.

Цукор - 3 ст. л.

Кардамон - 2 шт.

(За бажанням) Дрібка кориці

Приготування:

У джезву, де ви будете варити каву, налийте холодну воду, додайте каву, цукор та зерна кардамону. За бажанням можна також додати дрібку кориці. Поставте джезву на вогонь і доведіть до кипіння. Важливо не дати каві закипіти! Зніміть джезву з вогню на кілька секунд, потім знову поставте на вогонь. Повторіть цей процес ще двічі.

Секрети:

Не використовуйте занадто багато кардамону, адже його аромат може бути дуже сильним.

Не кип'ятіть каву, адже це може зіпсувати її смак.

Замість цукру можна використовувати мед або сироп.

Для більш насиченого смаку можна додати до кави трохи вершків або молока.

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Кава з кардамоном - це чудовий спосіб розпочати день або зробити приємну перерву. Її вишуканий аромат та пікантний смак не залишать вас байдужими.

А ви знали?

Кардамон - це одна з найдавніших спецій, яка використовується в кулінарії та медицині.

Кардамон має багато корисних властивостей, він покращує травлення, бореться з бактеріями та вірусами, а також має антиоксидантну дію.

Кардамон використовується не лише для приготування кави, але й для десертів, випічки, м'ясних та овочевих страв.

Нагадаємо, ми вже писали, які продукти не можна додавати до кави.

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