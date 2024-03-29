Як у найдорожчих єгипетських готелях: рецепт кави з кардамоном
Кава з кардамоном - це не просто ранковий напій, а справжнє частування, яке чарує своїм вишуканим ароматом та пікантним смаком. Приготувати її не складно, але є кілька секретів, які допоможуть вам створити справжній шедевр. Про це пише Schuba.
Інгредієнти:
- Вода - 170 мл
- Мелена кава - 2 ст. л.
- Цукор - 3 ст. л.
- Кардамон - 2 шт.
- (За бажанням) Дрібка кориці
Приготування:
- У джезву, де ви будете варити каву, налийте холодну воду, додайте каву, цукор та зерна кардамону. За бажанням можна також додати дрібку кориці.
- Поставте джезву на вогонь і доведіть до кипіння. Важливо не дати каві закипіти! Зніміть джезву з вогню на кілька секунд, потім знову поставте на вогонь. Повторіть цей процес ще двічі.
Секрети:
- Не використовуйте занадто багато кардамону, адже його аромат може бути дуже сильним.
- Не кип'ятіть каву, адже це може зіпсувати її смак.
- Замість цукру можна використовувати мед або сироп.
- Для більш насиченого смаку можна додати до кави трохи вершків або молока.
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Кава з кардамоном - це чудовий спосіб розпочати день або зробити приємну перерву. Її вишуканий аромат та пікантний смак не залишать вас байдужими.
А ви знали?
- Кардамон - це одна з найдавніших спецій, яка використовується в кулінарії та медицині.
- Кардамон має багато корисних властивостей, він покращує травлення, бореться з бактеріями та вірусами, а також має антиоксидантну дію.
- Кардамон використовується не лише для приготування кави, але й для десертів, випічки, м'ясних та овочевих страв.
Нагадаємо, ми вже писали, які продукти не можна додавати до кави.
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