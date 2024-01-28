Діти будуть у захваті: як приготувати хрусткі чипси з картоплі за декілька хвилин (відео)

Ваші діти полюбляють чипси, проте в магазинах вони шкідливі? Радимо приготувати домашній аналог – чипси будуть хрусткими, ароматними та без хімії.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі Delicious cooking tale. Для приготування вам знадобиться 20 хвилин та наступні інгредієнти:

Картопля: 500 г.

Вода: 1 л.

Кубики льоду: 10 шт.

Оцет: 1/2 склянки.

Сіль: 1/2 ч. л.

Спеції: за смаком.

Олія для смаження.

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Приготування:

Вимийте та почистьте картоплю, обсушіть рушником.

Поріжте картоплю скибочками, товщиною до 2 мм.

Опустіть скибочки картоплю в миску з водою та льодом на 5 хвилин, перемішайте, щоб охолодити продукт рівномірно.

Покладіть скибочки картоплі на друшляк, щоб стекла зайва вода. На паперовому рушнику розкладіть скибочки. Накрийте картоплю іншим паперовим рушником та злегла притисніть.

Налийте в каструлю олію, доведіть до кипіння. Опустіть в олію скибочки картоплі на 5 хвилин, або доки вони не стануть золотистими та хрусткими.

Вийміть готові чипси, струшуючи зайву олію. Викладіть на паперовий рушник, аби він увібрав зайвий жир.

Рівномірно посипте чипси сіллю та спеціями.

Смачного!

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