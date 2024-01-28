Русский
Рецепти

Діти будуть у захваті: як приготувати хрусткі чипси з картоплі за декілька хвилин (відео)

Діана Бондаренко

Діти будуть у захваті: як приготувати хрусткі чипси з картоплі за декілька хвилин (відео)

Ваші діти полюбляють чипси, проте в магазинах вони шкідливі? Радимо приготувати домашній аналог – чипси будуть хрусткими, ароматними та без хімії.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі Delicious cooking tale. Для приготування вам знадобиться 20 хвилин та наступні інгредієнти:

  • Картопля: 500 г.
  • Вода: 1 л.
  • Кубики льоду: 10 шт.
  • Оцет: 1/2 склянки.
  • Сіль: 1/2 ч. л.
  • Спеції: за смаком.
  • Олія для смаження.

Також читайте: Сподобається навіть дітям: рецепт курячого супу з рисом

Приготування:

  • Вимийте та почистьте картоплю, обсушіть рушником.
  • Поріжте картоплю скибочками, товщиною до 2 мм.
  • Опустіть скибочки картоплю в миску з водою та льодом на 5 хвилин, перемішайте, щоб охолодити продукт рівномірно.
  • Покладіть скибочки картоплі на друшляк, щоб стекла зайва вода. На паперовому рушнику розкладіть скибочки. Накрийте картоплю іншим паперовим рушником та злегла притисніть.
  • Налийте в каструлю олію, доведіть до кипіння. Опустіть в олію скибочки картоплі на 5 хвилин, або доки вони не стануть золотистими та хрусткими.
  • Вийміть готові чипси, струшуючи зайву олію. Викладіть на паперовий рушник, аби він увібрав зайвий жир.
  • Рівномірно посипте чипси сіллю та спеціями.

Смачного!

Раніше ми писали про те, чим замінити вершкове масло під час випікання.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

РецептиСуспільство