Діти будуть в захваті: 5 щирих мультиків для вечірнього перегляду

Мультфільми – це не лише розвага, але й джерело натхнення, цінних уроків та щирих емоцій. Вони чудово підходять для сімейного перегляду, адже об'єднують дітей та дорослих спільними переживаннями та роздумами.

Редакція Кіно 24 підготувала для вас добірку з 5 чудових мультфільмів, які неодмінно зацікавлять всю сім'ю:

Душа (2020)

Цей мультфільм розповідає про вчителя музики Джо Гарднера, який мріє стати джазовим музикантом. Він ось-ось має здійснити свою мрію, але несподівано потрапляє у світ душ. Там Джо знайомиться з 22, душею, яка не прагне йти на Землю. Разом вони вирушають у незабутню подорож, яка допоможе їм обом знайти сенс життя та справжнє щастя.

Зверополіс (2016)

У мегаполісі Зверополісі, де мирно співіснують хижаки та травоїдні, Джуді Гоппс, кролиця-поліцейська, прагне довести, що може бути не гіршою за інших. Вона береться за розслідування складної справи, яке веде її до хижаків Зверополісу. Цей мультфільм навчає нас тому, що не важливо, до якої групи ти належиш, адже головне – це твої вчинки та щирість.

Вперед і вгору (2009)

78-річний Карл Фредріксен мріє про подорож до Південної Америки. Він прикріплює до свого будинку тисячі повітряних кульок, щоб піднятися у небо. Неочікувано до нього приходить хлопчик Рассел, який випадково опиняється в цій пригоді. Разом вони вирушають у захопливу подорож, сповнену небезпек та неймовірних відкриттів. Цей мультфільм нагадує нам про те, що ніколи не пізно здійснити свої мрії, адже вік – це лише цифра.

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ВОЛЛ-І (2008)

У далекому майбутньому Земля перетворилася на сміттєсховище. Робот ВОЛЛ-І самотньо прибирає планету, чекаючи на повернення людей, які колись покинули її. Одного разу він зустрічає робота ЕВУ, і їхні життя змінюються назавжди. Разом вони шукають шляхи порятунку Землі та людства. Цей мультфільм порушує важливі питання про екологію та відповідальність людини за навколишнє середовище.

Співай (2016)

Колись успішний власник театру Бастер Мун збирається організувати грандіозний співочий конкурс. Але через помилку оголошена нереальна сума призу, і на кастинг приходить безліч талановитих, але невідомих співаків. Бастеру та його незвичайним учасникам конкурсу доведеться об'єднатися, щоб подолати труднощі та здійснити свої мрії. Цей мультфільм надихає вірити у себе та свої сили, адже кожен має шанс досягти успіху.

Нагадаємо, ми вже писали, які три детективні серіали варто подивитись.

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