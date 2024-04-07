Десять зачісок для короткого волосся, які не потребують тривалого укладання (фото)

Короткі стрижки стануть хітом сезону весна-літо 2024, запевняють стилісти. Текстуроване, підстрижене волосся з чубчиком — це один із головних стилів цього літа.

Як зауважують експерти з краси, короткий боб, піксі та інші короткі стрижки з чубчиком знову в моді. Ці стильні та елегантні зачіски підходять для будь-якої форми обличчя та типу волосся.

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Ось 10 найкращих образів коротких стрижок, які надихнуть вас на зміну іміджа:

1. Традиційна піксі:

Цей класичний образ нагадує про Мію Ферроу в "Дитині Розмарі". Він короткий та елегантний, з чубчиком, що обрамляє обличчя.

2. Багатошаровий боб із зачесаним набік чубчиком:

Цей стиль має довгий чубчик збоку, яка пом'якшить ваші риси. Він ідеально підходить для витонченого вечірнього образу.

3. Багатошаровий боб із чубчиком спереду:

Цей образ схожий на махорку, але більш сучасний. Він ідеально підходить для тих, хто хоче додати трохи бунтарського стилю своєму образу.

4. Поривчастий лоб із чубчиком на бік:

Цей стиль підкреслює природну текстуру вашого волосся. Він ідеально підходить для тих, хто не хоче витрачати багато часу на укладання.

5. Короткий шеггі:

Цей стиль схожий на те, ніби у когось виросла піксі. Він м'який і живий, і ідеально підходить для тих, хто хоче додати трохи об'єму своєму волоссю.

6. Витончена довга піксі з чубчиком, що обрамляє обличчя:

Цей стиль дуже універсальний і його можна укладати різними способами. Він ідеально підходить для тих, хто хоче мати можливість змінювати свій образ.

7. Короткий боб з чубчиком:

Цей стиль має чіткий силует і сміливий чубчик. Він ідеально підходить для тих, хто хоче зробити заяву.

8. Зачіска з чубчиком спереду:

Цей стиль прибирає волосся з обличчя, але при цьому додає йому грайливості. Він ідеально підходить для тих, хто хоче мати чубок, але не хоче, щоб вона закривала все обличчя.

9. Сучасний Маллет:

Цей стиль має короткі боки з довжиною ззаду. Він ідеально підходить для тих, хто хоче додати трохи панк-року у свій образ.

10. Шеггі з чубчиком і з перами:

Цей стиль сміливий і сексуальний. Він ідеально підходить для тих, хто хоче зробити сміливу заяву.

Незалежно від того, який стиль ви виберете, коротка стрижка з чубчиком – це чудовий спосіб оновити свій образ.

Порада: перед тим, як зробити стрижку, обов'язково проконсультуйтеся зі своїм стилістом, щоб визначити, який стиль найкраще підходить для вашої форми обличчя та типу волосся.

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